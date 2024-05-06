Ветеринари назвали 5 порід собак, які найбільше гавкають

Цвергшнауцер

Завдяки своїм трохи меншим розмірам цвергшнауцери є популярним вибором для домашніх тварин. Однак експерти кажуть, що порода може стати галасливою, якщо за нею не доглядати належним чином.

Це дуже розумні собаки, які стають чудовими домашніми тваринами. Вони можуть голосно гавкати, якщо їм не вистачає фізичної активності.

Оскільки їх вирощували як сторожових собак, важливо заспокоїти їх, коли вони тривожно гавкають. Інакше вони можуть гавкати на кожен незнайомий звук, який почують, або на людину, яку зустрінуть.

Цвергшнауцер (фото: wikipedia)

Сибірські хаскі

Сибірські хаскі, відомі своєю терпимістю до сильних холодів та вважаються їздовими собаками.

Однак, ветеринари кажуть, що вони дуже голосні за своєю природою.

Сибірські хаскі - це дуже енергійна та балакуча порода, яка має тенденцію вити, а не гавкати. Це через те, що порода орієнтована на зграю.

Сибірський хаскі (фото: wikipedia)

Самоїди

Глибоко вкорінені тваринні інстинкти, навмисне виховані в собаках, є однією з причин, чому вони можуть бути галасливішими за інших. Однак у випадку таких порід, як самоїди, це також може бути пов’язано з іншими генетичними елементами.

"Ця порода тісно пов’язана з вовками, і вони виють майже на будь-який звук", - розповів ветеринар Саллі Гроттіні.

Самоїди (фото: wikipedia)

Австралійська вівчарка

Це дуже розумні домашні улюбленці. Ця порода може бути більш голосною, ніж інші собаки.

"Австралійці допомагали пасти худобу і використовували свій гавкіт, щоб контролювати та керувати", - додала ветеринар.

Австралійська вівчарка (фото: wikipedia)

Йоркшир-тер'єр

Йоркширські тер’єри сміливі та агресивні, зі схильністю гавкати на незнайомі звуки або сприйняті загрози. Рання соціалізація та тренування позитивного підкріплення можуть допомогти приборкати їхню схильність до гавкання та спрямувати їхню енергію на більш конструктивну поведінку.

Йоркшир-тер'єр (фото: wikipedia)