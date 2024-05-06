Ветеринары назвали 5 пород собак, которые больше всего лают

Цвергшнауцер

Благодаря своим чуть-чуть меньшим размерам цвергшнауцеры являются популярным выбором для домашних животных. Однако эксперты говорят, что порода может стать шумной, если за ней не ухаживать должным образом.

Это очень умные собаки, которые становятся отличными домашними животными. Они могут громко лаять, если им не хватает физической активности.

Поскольку их выращивали как сторожевых собак, важно успокоить их, когда они тревожно лают. Иначе они могут лаять на каждый услышанный незнакомый звук или на человека, которого встретят.

Цвергшнауцер (фото: wikipedia)

Сибирские хаски

Сибирские хаски, известные своей терпимостью к сильным холодам и считаются ездовыми собаками.

Однако ветеринары говорят, что они очень громкие по своей природе.

Сибирские хаски - это очень энергичная и болтливая порода, которая имеет тенденцию выть, а не лаять. Это потому, что порода ориентирована на стаю.

Сибирский хаски (фото: wikipedia)

Самоеды

Глубоко укоренившиеся животные инстинкты, умышленно воспитанные в собаках, являются одной из причин, почему они могут быть шумнее других. Однако в случае таких пород, как самоед, это также может быть связано с другими генетическими элементами.

"Эта порода тесно связана с волками, и они воют почти на любой звук", - рассказал ветеринар Салли Гроттини.

Самоеды (фото: wikipedia)

Австралийская овчарка

Это очень умные домашние питомцы. Эта порода может быть громче, чем другие собаки.

"Австралийцы помогали пасти скот и использовали свой лай, чтобы контролировать и управлять", - добавила ветеринар.

Австралийская овчарка (фото: wikipedia)

Йоркшир-терьер

Йоркширские терьеры смелы и агрессивны, со склонностью лаять на незнакомые звуки или воспринятые угрозы. Ранняя социализация и тренировка положительного подкрепления могут помочь обуздать их склонность к лаю и направить их энергию на более конструктивное поведение.

Йоркшир-терьер (фото: wikipedia)