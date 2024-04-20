Ветеринар розповіла, скільки зубів у собак та чи потрібно їх чистити

Догляд за ротовою порожниною собак дуже важливий. Це допоможе уникнути серйозних інфекцій та навіть зберегти життя тварині. Тому варто знати, як правильно доглядати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт PetMD .

Скільки зубів у собаки

Ветеринар Моніка Тарантіно розповіла, що у цуценя 28 молочних зубів, по 14 на верхній та нижній щелепі, з яких 4 ікла, 12 різців та 12 премолярів.

У віці 4-8 місяців молочні зуби змінюються на постійні: всього у дорослого собаки має бути 42 зуби: 20 зверху, 22 знизу. Верхні та нижні ікла повинні утворювати форму ножиць, але не заважати один одному: верхня щелепа закриває нижню, а не навпаки.

Для підтримки гігієни ротової порожнини собаки рекомендується регулярно чистити їй зуби за допомогою спеціальної щітки і пасти.

Також лікар додала, що у собак немає зубів мудрості, на відмінну від людей.

Чи можуть собаки втрачати зуби

Цуценята зазвичай починають втрачати зуби у віці 3-4 місяців, коли у них починають рости більші дорослі зуби.

Однак, окрім переходу від щенячих зубів до дорослих, втрата зубів у собаки не є нормальною. Якщо ви помітили, що ваша собака втрачає дорослі зуби, то зателефонуйте своєму ветеринару. Випадання зубів у дорослих собак є ознакою проблем зі здоров'ям.

Чому потрібно чистити собаці зуби

Чищення зубів рекомендоване всім собакам, і привчати їх до процедури варто якомога раніше. Водночас обовʼязковим є використання засобів, призначених для тварин.

Чистити зуби собаці пастою для людей категорично заборонено. Вона містить шкідливі для тварин речовини, здатні спричинити серйозне отруєння. Оскільки собака злизуватиме залишки засобу для чищення, варто придбати безпечну пасту або гель для собак, які можна ковтати.

Використання м'якої зубної щітки допускається, якщо за її допомогою можна досягти якісного чищення зубів. Проте фахівці рекомендують користуватися гумовою щіткою. Деякі такі моделі можуть одягатися на палець, що дає змогу зручніше контролювати розподіл пасти, особливо у роті цуценяти.

Для цуценяти ігрова форма взаємодії під час догляду за зубами вважається найкращим варіантом. Цуценя не боятиметься і даватиме повний доступ до всіх зон ротової порожнини, що полегшить підтримку гігієни з раннього віку.

Дорослого собаку, якому до цього ніколи не чистили зуби і який є не соціалізованим (наприклад, якщо ви взяли його з вулиці), доведеться привчати довше, і лише після вивчення ним базових команд можна говорити про успішність такого навчання.