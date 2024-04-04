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Ветеринар розповіла, скільки років живуть собаки

Скільки років живуть собаки (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожен мріє, щоб домашній улюбленець був з нами до кінця життя. На жаль, собаки не є довгожителями. Тому варто знати, що впливає на тривалість життя тварин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт PetMD.

Середня тривалість життя собак

Ветеринар  становить 10-13 років.

Загалом менші породи собак живуть довше, ніж великі. Причина цього не встановлена.

Генетика також відіграє величезну роль у тривалості життя собак. Породисті собаки більш схильні до певних спадкових захворювань.

Собаки змішаних порід мають менший ризик цих захворювань, що, ймовірно, сприяє збільшенню їхньої тривалості життя. 

Точний вік собак

Собаки дрібних порід, як правило, мають найдовшу тривалість життя, в середньому 10-15 років. Але в міру того, як ці собаки-довгожителі старіють, вони більш схильні до захворювань печінки, нирок і надниркових залоз.

Також маленькі собаки також схильні до захворювань зубів.

Ось деякі популярні породи собак і їх середня тривалість життя:

  • чихуахуа - 14-16 років
  • померанський шпіц - 12-16 років
  • йоркширський тер'єр - 11-15 років
  • парсон-расел-тер'єр - 13-15 років
  • французький бульдог - 10-12 років
  • кокер-спанієль - 10-14 років
  • бульдог - 8-10 років
  • ротвейлер - 9-10 років
  • бельгійський малінуа - 14-16 років
  • бернський зенненхунд - 7-10 років
  • сенбернар - 8-10 років

Середня тривалість життя собаки (скриншот)

Додамо, що собаки великих порід живуть трохи менше, ніж собаки середніх - 9-12 років. 

Коли собаки виростають, у них більша ймовірність захворіти на артрит, який важко вилікувати.

А собаки гігантських порід мають найкоротшу середню тривалість життя - 8-10 років.

Пухнастий з правильною поживною дієтою та фізичними вправами може жити довше, ніж пес, якого годують аби чим і не займаються його активністю.

Крім того, водіть свого чотирилапого друга на щорічні огляди до ветеринара та зробіть йому ревакцинацію. Це покращить здоров'я собаки, відповідно він буде поруч з вами набагато довше.

 

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