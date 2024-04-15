Ветеринар розповіла, чому собака п'є багато води та чи потрібно бити на сполох

Чому собака п'є надто багато води

Для кожної здорової і дорослої собаки є норма споживання води на добу. Зазвичай собаки п'ють 40-70 мл в день на один кг ваги.

Природно, невеликі відступи від цього показника часто не є ознакою хвороби тварини. Але у випадках, коли собака відчуває постійну спрагу, це вже може бути тривожний сигнал про якесь захворювання.

Незалежно від того, скільки ваша собака п’є щодня, ви ніколи не повинні її позбавляти її рідини. Вона повинна мати доступ до води в будь-який час доби.

Дефіцит води може спричинити зневоднення та електролітний дисбаланс, а іноді й порушення роботи нирок.

Як визначити, скільки собака п'є щодня

Щоб побачити, скільки води п’є ваша собака, щодня наповнюйте миску водою до одного рівня в один і той же час.

Але якщо ви помітили, що тварина п’є набагато більше, ніж зазвичай, то краще сходити до ветеринара.

Не забудьте виключити з розрахунку те, що випарувалося природним шляхом, і те, що було випито разом із їжею (рідкі каші, бульйони, кисломолочні продукти).

Частина вологи надходить в організм із продуктів. При натуральному годуванні тварини заповнюють 60-80% від своєї питної норми, а при сухому - лише 8-12%. Решту доводиться доповнювати свіжою водою.

Основні причини

До безпечних причин спраги у собаки відносять усе, що не несе загрози її життю. У таких випадках лікування не потрібне.

Спека та суха погода

Найбанальніші причини спраги - висока температура за вікном та у приміщенні, а також низький відсоток вологості, характерний для опалювального сезону.

Перегрів і нестача повітря можна визначити за прискореним диханням і висунутого назовні язика.

Солона або суха їжа

Якщо собака багато п'є - її спрага може пояснюватися надто солоною або сухою їжею.

Сіль витягує воду з організму, тому її надлишок у раціоні загрожує зневодненням і проблемами з роботою ШКТ. З цієї причини ветеринари не рекомендують підгодовувати свого улюбленця ковбасою та іншими ласощами з людського столу.

Також не варто забувати, що для комфортного перетравлення сухих гранул потрібно набагато більше рідини, ніж для звичайних продуктів.

Прийом ліків

Спрага може бути побічним симптомом прийому деяких препаратів. До них відносяться сечогінні, протисудомні та глюкокортикостероїди. Після закінчення лікування стан приходить у норму.

Підвищена фізична активність

Втрата вологи шляхом потовиділення спостерігається не лише у спеку, а й під час підвищеної фізичної активності. Не варто дивуватися, якщо пес рясно та довго п'є після інтенсивної прогулянки. Все тому, що йому треба просто заповнити водний баланс.

Коли йти до ветеринара

розповіла, якщо надмірна спрага поєднується з будь-яким із наведених нижче симптомів, то важливо якнайшвидше провести огляд: