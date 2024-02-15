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Ветеринар назвала приховані ознаки болю у собаки, які власники часто не помічають

Які ознаки вказують на біль у собаки (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Собаки часто намагаються приховати свій біль. Це відбувається через захисну реакцію організму. Тому розпізнати ознаки болю може бути не так просто.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, на які ознаки повинні звертати увагу господарі, щоб допомогти тварині.

При написанні використовувались такі джерела: сайт HuffPost та Mirror.

Облизування лап

Ветеринар 

Тече слина

У всіх собак течуть слини. Але якщо з рота вашої собаки тече багато липкої слини, то вона може відчувати серйозний дискомфорт.

Тривога, викликана болем або дискомфортом, може викликати у вашої тварини надмірне слиновиділення. Також, якщо цей стан супроводжується неприємним запахом з рота, набряком обличчя або труднощами з жуванням, то пора звернутися до ветеринара.

Слинотеча є ознакою нудоти, на яку часто не звертають уваги господарі. Це може бути пов’язано з проблемою шлунково-кишкового тракту. 

Зміна апетиту

Зміна апетиту може свідчити про численні захворювання. Якщо собака відмовляється їсти, можливо, вона просто звикає до серйозних змін у житті, або у неї можуть бути проблеми з зубами.

Коли собака відчуває біль, вона може їсти менші порції, ніж зазвичай, або і взагалі відмовлятись від їжі.

Вирази морди

Якщо ваш собака часто облизує губи після їжі або тремтить, коли не холодно, це може бути ознакою того, що йому боляче.

Так само раптова задишка, коли не спекотно, вказує на те, що тварина відчуває стрес через ситуацію.

Погано сидить або лежить

Зміна поведінки

Поведінка може змінитися, коли ваш собака погано почувається. 

Тварина може стати дратівливою, розбірливою у їжі, менш охоче спілкуватися з вами чи хотіти більше спати вдень. 

Якщо у вас є якісь побоювання щодо того, що ваш вихованець зазнає болю, вам завжди варто звернутися до місцевого ветеринара.

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