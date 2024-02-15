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Ветеринар назвала скрытые признаки боли у собаки, которые владельцы часто не замечают

Какие признаки указывают на боль у собаки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Собаки часто пытаются скрыть свою боль. Это происходит из-за защитной реакции организма. Потому распознать признаки боли может быть не так просто.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на какие признаки должны обращать внимание хозяева, чтобы помочь животному.

При написании использовались следующие источники: сайт HuffPost и Mirror.

Облизывание лап

Ветеринар

Течет слюна

У всех собак текут слюны. Но если изо рта вашей собаки течет много липкой слюны, то она может испытывать серьезный дискомфорт.

Тревога, вызванная болью или дискомфортом, может вызвать у вашего животного чрезмерное слюноотделение. Также, если это состояние сопровождается неприятным запахом изо рта, отеком лица или затруднением с жеванием, то пора обратиться к ветеринару.

Слюнотечение является признаком тошноты, на которую часто не обращают внимания хозяева. Это может быть связано с проблемой желудочно-кишечного тракта.

Смена аппетита

Смена аппетита может свидетельствовать о многочисленных заболеваниях. Если собака отказывается есть, возможно, она просто привыкает к серьезным изменениям в жизни или у нее могут быть проблемы с зубами.

Когда собака чувствует боль, она может есть меньшие порции, чем обычно, или вообще отказываться от еды.

Выражения морды

Если ваша собака часто облизывает губы после еды или дрожит, когда не холодно, это может быть признаком того, что ему больно.

Так же внезапная одышка, когда не жарко, указывает на то, что животное испытывает стресс из-за ситуации.

Плохо сидит или лежит

Изменение поведения

Поведение может измениться, когда ваша собака плохо чувствует себя. 

Животное может стать раздражительным, разборчивым в еде, менее охотно общаться с вами или хотеть больше спать днем.

Если у вас есть какие-то опасения относительно того, что ваш питомец испытывает боль, вам всегда стоит обратиться к местному ветеринару.

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