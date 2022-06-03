Ветераны войны могут получить финансовую помощь: что для этого надо

Украинские ветераны и их семьи смогут получить возмещение расходов для ведения бизнеса, которые были после 24 февраля 2022 года.
О запуске такой программы сообщил Украинский ветеранский фонд.
Государство предоставит таким людям помощь в размере 20 тысяч гривен.
Подать заявку можно на сайте в разделе микрофинансирования бизнеса.
Податься могут:
Заявители должны отвечать сразу трем критериям:
Ваши расходы возмещаются фондом по наличию чека. Но сумма возмещения будет составлять не более 20 тысяч гривен. Важно, чтобы товар соответствовал КВЭДам ФЛП.
Чтобы получить помощь, нужно сделать следующее:
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