Ветерани війни можуть отримати фінансову допомогу: що для цього треба

Українські ветерани та їхні сім'ї зможуть отримати відшкодування витрат для ведення бізнесу, які були після 24 лютого 2022 року.
Про запуск такої програми повідомив Український ветеранський фонд.
Держава надасть таким людям допомогу в розмірі 20 тисяч гривень.
Подати заявку можна на сайті у розділі мікрофінансування бізнесу.
Податися можуть:
Заявники повинні відповідати відразу трьом критеріям:
Ваші витрати відшкодовуються фондом за наявністю чека. Але сума відшкодування становитиме не більше 20 тисяч гривень. Важливо, щоб товар відповідав Кведам ФОП.
Щоб отримати допомогу, потрібно зробити наступне:
Як ми раніше писали, українським біженцям виплатять по 2400 доларів, читайте, де це зробити.
Також буде важливою інформація, як під час війни отримати невиплачену пенсію і допомогу на похорон.