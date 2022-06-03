Ветерани війни можуть отримати фінансову допомогу: що для цього треба

Українські ветерани та їхні сім'ї зможуть отримати відшкодування витрат для ведення бізнесу, які були після 24 лютого 2022 року.

Щоб отримати допомогу, потрібно зробити наступне:

Ваші витрати відшкодовуються фондом за наявністю чека. Але сума відшкодування становитиме не більше 20 тисяч гривень. Важливо, щоб товар відповідав Кведам ФОП.

Подати заявку можна на сайті у розділі мікрофінансування бізнесу.

Держава надасть таким людям допомогу в розмірі 20 тисяч гривень.

Як ми раніше писали, українським біженцям виплатять по 2400 доларів, читайте, де це зробити.

Також буде важливою інформація, як під час війни отримати невиплачену пенсію і допомогу на похорон.