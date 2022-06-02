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Как во время войны получить невыплаченную пенсию и помощь на похороны: порядок действий

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Четверг 02 июня 2022 22:10
Как во время войны получить невыплаченную пенсию и помощь на похороны: порядок действий Как получить помощь на похороны (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинцам разъяснили, как получить помощь на похороны и как забрать невыплаченную пенсию умерших родных во время военного положения.

Какие документы для этого необходимы - читайте ниже.

Кто может получить помощь на похороны

В частности, получить помощь на организацию похорон могут те лица, которые организовали захоронение пенсионера. Люди получают выплату в размере двухмесячной пенсии умершего.

Если умерший человек был военным пенсионером, тогда человеку, который провел захоронение, выплачивается помощь в размере трехмесячной пенсии.

Важно знать, если захоронение осуществлено на средства государства, то пособие не выплачивается.

Для срока, чтобы обратиться за помощью, нет ограничений. Чтобы получить выплаты, нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Какие документы нужно предоставить для получения помощи:

  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • заявление о выплате пособия на погребение;
  • выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера.

Отметим, если умер застрахованный человек, то необходимо обратиться к его работодателю или в ближайшее отделение Фонда социального страхования Украины независимо от места регистрации.

Для этого нужны следующие документы

  • свидетельство о смерти;
  • заявление о выплате пособия на погребение.

Помощь предоставляется в размере, который устанавливается правлением Фонда социального страхования Украины.

Как получить пенсию в случае смерти человека

Если случилось так, что человеку задержали выплату пенсии, но он умер раньше, чем получил средства, то деньги могут получить родные умершего человека.

Для этого нужно подать заявление через веб-портал ПФУ.

Что для этого нужно:

  • необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи;
  • далее нужно выбрать в разделе "О пенсионном обеспечении" пункт "Заявление на выплату недополученной пенсии";
  • после этого заполнить заявление и добавить сканкопии документов;
  • в конце проверьте внесенные данные и подпишите ключом и отправьте на рассмотрение ПФУ.

Ранее мы сообщали, какой должна быть пенсия по потере кормильца и куда исчезли надбавка детям войны.

Также мы писали, что некоторые украинские пенсионеры в июне получат доплаты.

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