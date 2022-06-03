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Украинским беженцам выплатят по 2400 долларов: кто получит помощь

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Канада, Пятница 03 июня 2022 11:47
Украинским беженцам выплатят по 2400 долларов: кто получит помощь В Канаде будут выплачивать финансовую помощь беженцам (коллаж РБК-Укпаина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские беженцы, которые приехали в Канаду после 24 февраля, получат от государства помощь в размере 2400 долларов.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Канады.

Кто получит помощь

Помощь получат люди, бегущие от войны в Украине. Обязательным считается въезд на территорию страны после 24 февраля 2022 года.

Рассчитывать на нее могут граждане Украины и члены их семей с действующим разрешением на работу или обучение, временным видом на жительство, а также участвующие в программе экстренной иммиграции (CUAET).

Взрослым полагается 2400 долларов, детям до 17 лет 1200 долларов.

Как подать заявку на помощь

Заявку на получение выплат можно подать онлайн на сайте правительства. Для получения помощи необходимо открыть счет в канадском банке, деньги поступят на него в течение пяти дней.

Имя, связанное со счетом, должно совпадать с именем, записанным в документе.

"Эта поддержка является еще одним примером того, как Канада помогает украинцам, спасающимся от незаконного вторжения России, найти гостеприимное безопасное убежище в нашей стране. В дополнение к этой переходной финансовой помощи правительство Канады предоставило 3 чартерных рейса из Польши", – заявляют в правительстве Канады.

Кстати, в Польше теперь не выплачивают материальную помощь беженцам. Теперь пособия сокращены.

Прочитайте также, на какие выплаты могут рассчитывать украинские переселенцы в странах Европы.

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