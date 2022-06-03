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Ветераны войны могут получить финансовую помощь: что для этого надо

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Пятница 03 июня 2022 14:08
Ветераны войны могут получить финансовую помощь: что для этого надо Как ветеранам получить помощь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские ветераны и их семьи смогут получить возмещение расходов для ведения бизнеса, которые были после 24 февраля 2022 года.

О запуске такой программы сообщил Украинский ветеранский фонд.

Государство предоставит таким людям помощь в размере 20 тысяч гривен.

Как получить помощь

Подать заявку можно на сайте в разделе микрофинансирования бизнеса.

Податься могут:

  • ветераны при наличии удостоверения УБД
  • семьи ветеранов при наличии документов, подтверждающих это

Заявители должны отвечать сразу трем критериям:

  • ветеран или член семьи ветерана
  • ФЛП или самозанятое лицо
  • Внутренне перемещенные лица

Ваши расходы возмещаются фондом по наличию чека. Но сумма возмещения будет составлять не более 20 тысяч гривен. Важно, чтобы товар соответствовал КВЭДам ФЛП.

Чтобы получить помощь, нужно сделать следующее:

  • собрать необходимые документы (паспорт, справку ВПЛ, выписка или выписка из ЕГР о статусе ФЛП или самозанятого лица, подтверждение статуса ветерана войны или статуса члена семьи ветерана войны, чеки на покупку после 24.02.22 для работы бизнеса в соответствии с КВЭД) ;
  • отправить свою заявку с документами через аппликационную форму (зайти на сайт в раздел "Микрофинансирование");
  • получить ответ от Фонда (по результатам проверки пакета документов).

Как мы ранее писали, украинским беженцам выплатят по 2400 долларов, читайте, где это сделать.

Также будет важной информация, как во время войны получить невыплаченную пенсию и помощь на похороны.

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