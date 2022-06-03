Ветерани війни можуть отримати фінансову допомогу: що для цього треба
Українські ветерани та їхні сім'ї зможуть отримати відшкодування витрат для ведення бізнесу, які були після 24 лютого 2022 року.
Про запуск такої програми повідомив Український ветеранський фонд.
Держава надасть таким людям допомогу в розмірі 20 тисяч гривень.
Як отримати допомогу
Подати заявку можна на сайті у розділі мікрофінансування бізнесу.
Податися можуть:
- ветерани за наявності посвідчення УБС
- сім'ї ветеранів за наявності документів, що підтверджують це
Заявники повинні відповідати відразу трьом критеріям:
- ветеран або член сім'ї ветерана
- ФОП або самозайнята особа
- Внутрішньо переміщені особи
Ваші витрати відшкодовуються фондом за наявністю чека. Але сума відшкодування становитиме не більше 20 тисяч гривень. Важливо, щоб товар відповідав Кведам ФОП.
Щоб отримати допомогу, потрібно зробити наступне:
- зібрати необхідні документи (паспорт, довідку ВПО, виписка або виписка з ЄДР про статус ФОП або самозайнятої особи, підтвердження статусу ветерана війни або статусу члена сім'ї ветерана війни, чеки на покупку після 24.02.22 для роботи бізнесу відповідно до КВЕД) ;
- надіслати свою заявку з документами через аплікаційну форму (зайти на сайт в розділ "Мікрофінансування");
- отримати відповідь від Фонду (за результатами перевірки пакету документів).
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