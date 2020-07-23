Ветераны АТО смогут пройти обучение в 4 престижных вузах с особой стипендией: подробности

Ветераны АТО получили возможность пройти обучение на магистерских программах в четырех престижных вузах Украины. Это Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Киевская школа экономики, Украинский Католический Университет и Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.

Об этом передали в Минветеранов на странице в Facebook.

В ведомстве объявили соответствующий конкурс и назвали главные требования.

Какие обязательные критерии участия в конкурсе:

наличие статуса участника боевых действий или просто подтверждение от командования и двух побратимов с указанием конкретных дат и мест дислокации;

успешное поступление на магистерскую программу университетов-партнеров стипендии (НаУКМА, КШЭ, УКУ, КНЭУ) на контрактной основе;

обязательства по окончанию образования работать как минимум 1 год по полученной специальности.

Подать онлайн заявку для участия в конкурсе можно до 24 августа по этой ссылке.

Отмечается, что стипендия для ветеранов имени Богдана Радченко полностью покрывает стоимость обучения.

В министерстве обратили внимание, что всем кандидатам на стипендию важно подать пакет документов в приемную комиссию выбранного университета в соответствии с правилами, указанными на сайте, и успешно сдать вступительные экзамены.

Информация о поступлении на магистерские программы доступна по этим линкам: для НаУКМА, для КШЭ, для УКУ и для КНЭУ.

Видео: В Украине основали стипендию для ветеранов АТО

Ранее мы писали о том, что в Украине подорожает образование и называли цены на обучение на контракте в вузах.

Напомним, недавно в Мининтеграции рассказали, сколько детей из ОРДЛО едут учиться в украинские вузы.