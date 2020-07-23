Ветерани АТО зможуть пройти навчання в 4 престижних вишах з особливою стипендією: подробиці

Ветерани АТО отримали можливість пройти навчання на магістерських програмах в чотирьох престижних вишах України. Це Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київська школа економіки, Український Католицький Університет та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Про це передали в Мінветеранів на сторінці в Facebook.

У відомстві оголосили відповідний конкурс і назвали головні вимоги.

Які обов'язкові критерії участі в конкурсі:

наявність статусу учасника бойових дій або просто підтвердження від командування та двох побратимів із зазначенням конкретних дат і місць дислокації;

успішний вступ на магістерську програму університетів-партнерів стипендії (НаУКМА, КШЕ, УКУ, КНЕУ) на контрактній основі;

зобов'язання по закінченню освіти працювати щонайменше 1 рік за отриманою спеціальністю.

Подати онлайн заявку для участі в конкурсі можна до 24 серпня за цим посиланням.

Наголошується, що стипендія для ветеранів імені Богдана Радченка повністю покриває вартість навчання.

У міністерстві звернули увагу, що всім кандидатам на стипендію важливо подати пакет документів в приймальну комісію обраного університету відповідно до правил, вказаних на сайті, та успішно скласти вступні іспити.

Інформація щодо вступу на магістерські програми доступна за цим лінкам: для НаУКМА для КШЕ для УКУ для КНЕУ.

Відео: В Україні заснували стипендію для ветеранів АТО

Раніше ми писали про те, що в Україні подорожчає освіта і називали ціни на навчання на контракті у вишах.

Нагадаємо, нещодавно у Мінінтеграції розповіли, скільки дітей з ОРДЛО їдуть навчатися в українські виші.