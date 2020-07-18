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В Мининтеграции рассказали, сколько детей из ОРДЛО едут учиться в украинские вузы

Украина, Суббота 18 июля 2020 02:19
В Мининтеграции рассказали, сколько детей из ОРДЛО едут учиться в украинские вузы
Фото: абитуриент (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Сейчас обсуждаются возможности дистанционного поступления абитуриентов из оккупированной части Донбасса

Каждый год в учебные заведения, которые находятся на подконтрольной Украине территории, с оккупированной части Донбасса едут учиться около 1500 детей. Число абитуриентов может увеличиться.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24" сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук.

По ее словам, сейчас обсуждаются возможности дистанционного поступления в украинские вузы детей из оккупированной части Донбасса. Это предполагает электронную подачу документов, в режиме онлайн.

"Возможно в этом году их будет больше, которые готовы учиться в Украине. Детей родителей, которые зарабатывают, фактически живя там, и отправляют своих детей, например, во Львов", - отметила Голованчук.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что государство должно создать надлежащие условия для выпускников школ с оккупированных территорий, чтобы те хотели поступать в государственные вузы.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские ВУЗы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без сдачи Внешнего независимого оценивания.

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