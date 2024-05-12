Ветерану, який втратив на фронті ноги, принесли повістку: "Тупо приклеїли до квитанції за комуналку"

Ветеран Олег Симороз, який втратив обидві ноги на фронті, обурився діями працівників ТЦК. Йому принесли повістку, хоча військовий отримував штамп про виключення з військового обліку саме у цьому Центрі комплектування.

Ветерану війни принесли повістку - подробиці

Так, Симороз показав фото повістки. Він зазначив, що її принесли до нього додому: "тупо приклеїли до квитанції за комуналку". Ветеран не розуміє, як це сталося, адже він неодноразово ходив саме у цей ТЦК.

Ветерану відправили повістку (фото: twitter.com/SymorozOfficial)

"Це повістка, де мій рідний Деснянський ТЦК та СП пише, що я згідно з законами про військовий обов’язок та про мобілізацію маю з'явитись до них. Моя справа розрослась на гарний том різноманітних військових документів", - розповів військовий.

"І це попри те, що я пів року ходив туди як на роботу і, бл*ха штамп у моєму військовому квитку про виключення з військового обліку ставили вони ж", - додав він.

Ветеран зазначив, що нині він перебуває за кордоном. Туди він поїхав не на відпочинок.

Документи, що підтверджують слова Симороза (фото: twitter.com/SymorozOfficial)

"Шановний Деснянський ТЦК! Я перебуваю закордоном на протезуванні, бо підвернув ногу поки біг до кабінету воєнкома… Тому на визначену дату я не встигну", - додав він.

За словами Симороза, після повернення в Україну він піде до ТЦК. Адже ветеран хоче подивитися на те, як там працюють люди.

"Тому до зустрічі! Без претензій, просто ця ваша імітація служби уже відверто підзадовбала. Якщо ви просто робите тупу розсилку навіть не дивлячись у справу особи, то давайте ми вас змінимо на онлайн-бот, а вас відправимо у бойові підрозділи, бо, дивлюсь, ви щось дуже втомились служити у теплому київському кабінеті", - резюмував військовий.

Допис військового (скріншот)

Хто такий Олег Симороз

До повномасштабної війни РФ проти України чоловік мешкав у Києві та був активістом. А після 24 лютого 2022 року Симороз встав на захист своєї країни.

Спочатку він воював на Київщині, а потім поїхав в Донецьку область. Там він наїхав на протитанкову міну та втратив обидві ноги. Реабілітація та лікування були непростими. В інтерв'ю РБК-Україна він говорив про відсутність державної програми реабілітації військових.