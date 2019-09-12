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Ветеран АТО напал на односельчан с ножом: всплыли новые детали резни под Черниговом (видео)

STYLERПроисшествия    12.09.2019 - 10:36
Ветеран АТО напал на односельчан с ножом: всплыли новые детали резни под Черниговом (видео)
Ветеран АТО устроил резню под Черниговом (Фото: коллаж РБК-Украина)

Родственники жертвы боятся мести, если задержанного отпустят

Резня под Черниговом в райцентре Варвинского района шокировала местных жителей, а родственники пострадавших опасаются за свою жизнь, если задержанный снова выйдет на свободу. Сейчас 39-летний мужчина находится в СИЗО - ему за совершенное преступление грозит пожизненное заключение. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сергей был участником боевых действий на Донбассе, и в 2016 году вернулся из зоны проведения АТО.

Ветеран открыл интернет-магазин по продаже товаров для пчеловодства. Также мужчина хотел уехать на заработки за границу, однако не мег это сделать по причине долгов за алименты.

По словам его бывшей жены Татьяны Марьяновой (Сергей женат во второй раз), сумма превысила 60 тысяч гривен. Она подозревает, что на преступление экс-супруга могла побудить именно задолженность за алименты. Так, у них есть общая дочь. Татьяна не общалась с Сергеем около 15 лет.

4 сентября мужчина учинил в селе кровавую расправу. Он с ножом ворвался к своим соседям, с которыми делил дом, и тяжело ранил женщину и мужчину.

Ветеран АТО напал на односельчан с ножом: всплыли новые детали резни под Черниговом (видео)

Под Черниговом ветеран АТО устроил поножовщину и убил женщину (Фото: скриншот)

После этого Сергей пришел к своей бывшей жене Татьяне. В это время 9-летний сын женщины успел убежать из квартиры. Мужчина ножом ранил двух женщин. Одна из них скончалась от потери крови до приезда "скорой".

Как расказала дочь погибшей Светлана Турчин, в день происшествия им позвонили соседи и рассказали о нападении Сергея.

"Когда мы уже прибыли, лежала зарезанная мать и она уже умирала. Окровавленная сестра была. Все платье было в крови", - говорит она.

Как рассказал хирург Варвинской ЦРБ Владимир Кащенко, двое пострадавших прооперированы с проникающими ранениями брюшной полости, и еще один больной находится на стационарном лечении.

Ветеран АТО напал на односельчан с ножом: всплыли новые детали резни под Черниговом (видео)

Под Черниговом ветеран АТО ранил в селе несколько человек и зарезал женщину (Фото: скриншот)

По словам местных жителей, у Сергея с соседями не редко возникали конфликты, в частности - в день трагедии утром. Алла Иванченко рассказывает, что мужчина после возвращения с АТО стал очень нервный и проявлял неадекватность.

Также женщина утверждает, что ветеран давно хотел иметь их половину жилья.

Ветеран АТО напал на односельчан с ножом: всплыли новые детали резни под Черниговом (видео)

Под Черниговом ветеран АТО устроил поножовщину и убил женщину (Фото: скриншот)

В сельском совете рассказали, что утром им звонил Сергей с жалобами на соседей и требованиями их выселить. Глава села Журавка Оксана Теслицкая добавила, что после этого мужчина заходил к ним, а уже после обеда пришел с канистрой и поджег кабинет.

Как рассказал знакомый задержанного Роман Потапов, Сергей полностью отчаялся: "Я смотрю - это уже не Сережа... Он мне рассказывает - Рома, я не могу себя здась как-то применить. Я никому здесь не нужен".

Роман отправился в полицию, чтобы поговорить с правоохранителями по поводу происшествия, а когда вернулся, то увидел Сергея, который пытался покончить с собой и уже лез в петлю. Роман заломил его и вынес на улицу. Уже во дворе к нему подбежали полицейские и задержали.

Действия мужчины квалифицировали как умышленное убийство, было открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса.

Под Черниговом ветеран АТО ранил в селе несколько человек и зарезал женщину (Видео: YouTube / ТСН)

Как сообщалось ранее, недавно под Одессой мужчина вонзил нож в племянника за то, что тот его обзывал.

Также мы писали о том, что в Киеве жестоко избили и порезали мужчину за простое замечание.

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