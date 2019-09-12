Ветеран АТО напав на односельців з ножем: спливли нові деталі різанини під Черніговом (відео)

Ветеран АТО влаштував різанину під Черніговом (Фото: колаж РБК-Україна)

Родичі жертви бояться помсти, якщо затриманого відпустять

Різанина під Черніговом в райцентрі Варвинського району шокувала місцевих жителів, а родичі побоюються за своє життя, якщо затриманий знову вийде на свободу. Зараз 39-річний чоловік перебуває у СІЗО, йому за вчинений злочин загрожує довічне ув'язнення. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сергій був учасником бойових дій на Донбасі, і в 2016 році повернувся із зони проведення АТО.

Ветеран відкрив інтернет-магазин із продажу товарів для бджільництва. Також чоловік хотів поїхати на заробітки за кордон, однак не мег це зробити через борги за аліменти.

За словами його колишньої дружини Тетяни Марьянової (Сергій одружений вдруге), сума перевищила 60 тисяч гривень. Вона підозрює, що на злочин екс-чоловіка могла підштовхнути саме заборгованість за аліменти. Так, у них є спільна дочка. Тетяна не спілкувалася з Сергієм близько 15 років.

4 вересня чоловік вчинив у селі криваву розправу. Він з ножем увірвався до своїх сусідів, з якими ділив будинок, і важко поранив жінку та чоловіка.

Під Черніговом ветеран АТО влаштував різанину і вбив жінку (Фото: скріншот)

Після цього Сергій прийшов до своєї колишньої дружини Тетяни. В цей час 9-річний син жінки встиг втекти з квартири. Чоловік ножем поранив двох жінок. Одна з них померла від втрати крові до приїзду "швидкої".

Як розповіла донька загиблої Світлана Турчин, в день події їм подзвонили сусіди і розповіли про напад Сергія.

"Коли ми вже прибули, лежала зарізана мати і вона вже вмирала. Закривавлена сестра була. Все плаття було в крові", - говорить вона.

Як розповів хірург Варвинської ЦРЛ Володимир Кащенко, двоє постраждалих прооперовані з проникаючими пораненнями черевної порожнини, і ще один хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні.

Під Черніговом ветеран АТО поранив у селі кілька людей і зарізав жінку (Фото: скріншот)

За словами місцевих жителів, у Сергія з сусідами не рідко виникали конфлікти, зокрема - в день трагедії вранці. Алла Іванченко розповідає, що чоловік після повернення з АТО став дуже нервовий і проявляв неадекватність.

Також жінка стверджує, що ветеран давно хотів мати їх половину житла.

Під Черніговом ветеран АТО влаштував різанину і вбив жінку (Фото: скріншот)

У сільській раді розповіли, що вранці їм дзвонив Сергій зі скаргами на сусідів і вимог їх виселити. Голова села Журавка Оксана Теслицька додала, що після цього чоловік заходив до них, а вже після обіду прийшов з каністрою і підпалив кабінет.

Як розповів знайомий затриманого Роман Потапов, Сергій повністю зневірився: "Я дивлюся - це вже не Сергій... Він мені розповідає - Рома, я не можу себе здась якось застосувати. Я нікому тут не потрібен".

Роман відправився до поліції, аби поговорити з правоохоронцями з приводу події, а коли повернувся, то побачив Сергія, який намагався покінчити з собою і вже ліз у зашморг. Роман заламав його і виніс на вулицю. Вже у дворі до нього підбігли поліцейські і затримали.

Дії чоловіка кваліфіковано як умисне вбивство, було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу.

Під Черніговом ветеран АТО поранив у селі кілька людей і зарізав жінку (Відео: YouTube / ТСН)

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Одесою чоловік встромив ножа у племінника за те, що той його обзивав.

Також ми писали про те, що у Києві жорстоко побили та порізали чоловіка за просте зауваження.