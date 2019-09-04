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Под Одессой пьяный мужчина вонзил нож в спину племяннику: ребенок его обзывал

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 11:49
Под Одессой пьяный мужчина вонзил нож в спину племяннику: ребенок его обзывал
Коллаж (РБК-Украина)

31-летний мужчина обиделся на мальчика и решил его таким способом проучить

В Одесской области, в городе Балта суд взял под стражу на два месяца мужчину, который кинул в спину своего племянника нож. В праве выхода под залог местному жителю отказано, передает пресс-служба Балтского суда. Как оказалось, 31-летний мужчина под воздействием алкоголя поссорился со своим 13-летним племянником. Тот, по его словам, его обзывал. Не долго думая, подозреваемый метнул нож в ребенка, а потом решил скрыться, но полиция нашла его за чертой города.

На крики мальчика из дома выбежала мать, которая вызвала врачей скорой помощи. К поискам сбежавшего преступника привлекли кинологов со служебной собакой.

В результате кровавой ссоры ребенка госпитализировали в больницу, где прооперировали, а подозреваемый доставлен в правоохранительные органы. Сейчас он находится в Одесском следственном изоляторе.

Под Одессой пьяный мужчина вонзил нож в спину племяннику: ребенок его обзывалФото: Подозреваемый 31-летний мужчина (пресс-служба полиции)

Пострадавший 13-летний подросток выздоравливает в больнице.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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