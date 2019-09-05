Полиция брала дом штурмом: под Черниговом мужчина устроил жуткую поножовщину

Под Черниговом мужчина бросался с ножом на соседей и семью (Коллаж РБК-Украина)

Бывший участник АТО бегал с ножом по всему селу, один человек погиб

В Черниговской области неадекватный мужчина устроил кровавую расправу над своими соседями и семьей. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе ГУНП Черниговской области.

Инцидент произошел в Варвинском районе. В полицию позвонили перепуганные жители и сообщили, что в одном из домовладений произошел конфликт между соседями и уже есть пострадавшие. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, начальник отделения полиции и его заместитель.

Выяснилось, что у мужчины произошел конфликт с соседями, которые проживают в том же здании, но во второй его половине. Зачинщик конфликта находился в неадекватном состоянии и не контролировал свои действия.

Бывший участник АТО ворвался сначала к своим соседям со ножом и нанес травмы мужчине и женщине, а потом вернулся в помещение, где проживают его бывшие родственники. Там он начал наносить всем родным удары без разбора. Они чудом вырвались на улицу и смогли позвать на помощь. Теща неадеквата, к сожалению, скончалась от полученных ран до приезда скорой помощи.

Пока на место происшествия ехала полиция, мужчина бегал по селу и угрожал ножом своим односельчанам и даже пытался поджечь здание сельсовета. После этого он немного пришел в себя, вернулся домой и забаррикадировался в одной из комнат.

Под Черниговом бывший участник АТО устроил кровавую поножовщину (Фото: Национальная полиция)

Полиции пришлось брать дом штурмом, так как мужчина представлял опасность для окружающих. Мужчина был обезврежен и отправлен в полицейский участок, где на данный момент дает показания.

По данному инциденту открыто криминальное производство по ч.2 ст.115 Криминального Кодекса Украины (Умышленное убийство). Проводится расследование. Что стало причиной временного помутнения рассудка – выясняется.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве жестоко избили и порезали мужчину за простое замечание.

А также рассказывали о том, что под Одессой мужчина вонзил нож в племянника за то, что тот его обзывал.