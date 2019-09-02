Попросил не шуметь: в Киеве жестоко избили и порезали мужчину за простое замечание

Фото: коллаж РБК-Украина

В Киеве шумная компания набросилась на мужчину во дворе жилого дома

В Киеве мужчину избили и ранили ножом за простое замечание компании людей, которые шумели ночью 2 сентября под окнами жилого дома. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы на далеко от станции метро "Демеевская" на ул. Кустанайская, 7. Пострадавшего срочно госпитализировали, передает "Информатор".

Хулиганы нанесли мужчине три колотые резаные раны в области ребер, бедра и лопатки.

Предварительно было установлено, что ночью под домом сидела группа неизвестных, которые буянили и шумели. К ним подошел житель этого самого дома и попросил не кричать, так как люди не могут уснуть. Произошла словесная перепалка, которая переросла в драку и закончилась нанесением ножевых ранений.

Другие люди вызвали правоохранителей, но хулиганы успели скрыться в неизвестном направлении до приезда полиции.

В Киеве избили и ранили ножом мужчину за просьбу не шуметь ночью под домом (Фото: kiev.informator.ua)

Патрульные оказали пострадавшему первую помощь, и далее его забрала карета "скорой помощи".

Следственно-оперативная группа осматривала место происшествия. Все детали и обстоятельства выясняются.

Как сообщалось ранее, в начале августа в Святошинском районе Киева мужчина открыл огонь по компании отдыхающих в кафе на улице Мира. Стрелок находился в алкогольном опьянении и ранил двух женщин и мужчину. Неадеквата разозлила собака, которая начала на него лаять. Пострадавших госпитализировали с ранениями.