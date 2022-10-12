ua ru
Ср, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні ветеран АТО за вісім днів зібрав 3 мільйони гривень для військових: як він це зробив

Новость на русском →
Середа 12 жовтня 2022 15:55
В Україні ветеран АТО за вісім днів зібрав 3 мільйони гривень для військових: як він це зробив В Україні ветеран АТО зібрав гроші для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Ветеран АТО з Житомира Олександр Швецов за вісім днів свого пішого ходу з Одеси до Яремча зібрав три мільйони гривень на транспорт для військових.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, вирушаючи 4 жовтня з Одеси, Олександр планував пройти 800 тисяч кроків, зібравши 800 тисяч гривень на два пікапи та мікроавтобус для своїх побратимів-військових.

Однак, за вісім днів пішого ходу українці скинули Олександру майже 3 мільйони гривень.

За його словами, особливістю цього пішого ходу було те, що йому після поранення на фронті ампутували ліву ногу, тому пересувається він на протезі. За задумом, поки ветеран йшов, кожна гривня донатів від людей на один крок скорочувала його дистанцію.

Наприкінці восьмого дня пішого ходу на рахунках Олександра, який на той момент подолав 65 кілометрів пішки, було 650 тисяч гривень. Протягом доби ветерану скинули ще понад два мільйони гривень.

Олександр зазначив, що наразі його піший хід достроково завершено і він зараз знаходиться у себе вдома.

В Україні ветеран АТО за вісім днів зібрав 3 мільйони гривень для військових: як він це зробивВ Україні ветеран АТО за вісім днів зібрав 3 мільйони гривень для військових: як він це зробивВетеран АТО з Житомира Олександр Швецов (facebook.com/oleksandr.shvetsov)

Раніше ми повідомляли, що українці дурять росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ.

Також ми писали, що українець проїхав на велосипеді три тисячі кілометрів, щоб зібрати гроші для ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України ветеран АТО допомога армії