В Україні ветеран АТО за вісім днів зібрав 3 мільйони гривень для військових: як він це зробив

Ветеран АТО з Житомира Олександр Швецов за вісім днів свого пішого ходу з Одеси до Яремча зібрав три мільйони гривень на транспорт для військових.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram .

Зокрема, вирушаючи 4 жовтня з Одеси, Олександр планував пройти 800 тисяч кроків, зібравши 800 тисяч гривень на два пікапи та мікроавтобус для своїх побратимів-військових.

Однак, за вісім днів пішого ходу українці скинули Олександру майже 3 мільйони гривень.

За його словами, особливістю цього пішого ходу було те, що йому після поранення на фронті ампутували ліву ногу, тому пересувається він на протезі. За задумом, поки ветеран йшов, кожна гривня донатів від людей на один крок скорочувала його дистанцію.

Наприкінці восьмого дня пішого ходу на рахунках Олександра, який на той момент подолав 65 кілометрів пішки, було 650 тисяч гривень. Протягом доби ветерану скинули ще понад два мільйони гривень.

Олександр зазначив, що наразі його піший хід достроково завершено і він зараз знаходиться у себе вдома.

Ветеран АТО з Житомира Олександр Швецов (facebook.com/oleksandr.shvetsov)