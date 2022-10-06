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Хоче, щоб тато повернувся з полону: українка обстригла довге волосся, щоб допомогти ЗСУ

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Четвер 06 жовтня 2022 20:58
Хоче, щоб тато повернувся з полону: українка обстригла довге волосся, щоб допомогти ЗСУ Дівчинка обстригла довге волосся та допомогла ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Десятирічна Дарія Ворона з міста Первомайськ Миколаївської області обстригла своє волосся, щоб допомогти Збройним силам України.

Про це повідомляє Суспільне.

За її словами, раніше у новинах вона бачила, що дівчина її віку обрізала волосся та передала гроші на ЗСУ. Тому і вона вирішила підтримати такий флешмоб.

Хоче, щоб тато повернувся з полону: українка обстригла довге волосся, щоб допомогти ЗСУУкраїнка обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ (facebook.com/evgeniynotevskiy)

Дівчинка каже, що у неї є особиста причина допомогти військовим, адже її батько зараз у полоні.

"Мій тато потрапив у полон 4 квітня 2022 року в місті Маріуполь, де виконував бойове завдання в складі 36-ї бригади морської піхоти. Хочу, щоб скоріше була перемога, щоб повернувся тато з полону", - розповіла дівчинка.

Хоче, щоб тато повернувся з полону: українка обстригла довге волосся, щоб допомогти ЗСУУкраїнка обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ (facebook.com/evgeniynotevskiy)

Дарія каже, що волосся не підстригала з літа 2021 року, але не шкодує, що так зробила. Вона радіє, адже у такий спосіб може допомогти ЗСУ.

Також такий вчинок підтримала і мама Дарини Маргарита Ворона.

"Я дуже пишаюся своєю донькою. Це було її рішення і я не могла бути проти. Це наш маленький внесок у перемогу, але не останній", - зазначила жінка.

Хоче, щоб тато повернувся з полону: українка обстригла довге волосся, щоб допомогти ЗСУДарія Ворона з мамою (facebook.com/evgeniynotevskiy)

Довжина обрізаного волосся - 50 сантиметрів, внесок дівчинки - п’ять тисяч гривень.

За словами організатора благодійного збору Євгена Нотевського, наразі це найбільша сума, яка передана на авто для військових. Також він додав, що Дарина сильна дівчинка, яка хоче пришвидшити перемогу України та повернути тата з полону.

Нагадаємо, що 9-річна українка також обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ.

Також школярка з Чернівців обрізала довге волосся, аби допомогти своїй армії та наблизити перемогу.

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