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Ветеран АТО, которого не взяли на фронт из-за возраста, делает печки для военных (фото)

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Среда 01 февраля 2023 09:26
Ветеран АТО, которого не взяли на фронт из-за возраста, делает печки для военных (фото) Коллаж РБК-Украина: ветеран АТО делает для военных на фронте печи
Автор: Владимир Костырин

Ветеран российско-украинской войны, бывший участник АТО Николай Каракаптан после полномасштабного вторжения РФ решил отправиться на передовую защищать родину, однако его не взяли на фронт из-за возраста, так как мужчине 60 лет. Житель Люботина стал помогать военным иначе - делать для них печки.

Об этом передает "Суспільне Харків".

Изготавливает печи, которые защитники уже прозвали "каракаптанками", пан Николай в своем гараже в Люботине.

Мужчина отмечает, что сам знает, как холодно зимой сидеть в блиндаже, ведь в 2014 году тоже был военным.

Вспоминая начало российского широкомасштабного нападения на Украину в феврале 2022-го он рассказал, что уже собрался снова в войско, и отправился в свою Люботинскую бригаду.

"Нас троих отправили домой, но мы на блок посте стояли, пока нужны были", - говорит Каракаптан.

Чтобы помогать бойцам на фронте, мужчина начал с октября производить печки, которые изготавливает из старых баков. Раньше пан Николай ремонтировал машины, как делать печки - узнал из интернета. Материалы, необходимые для работы, ему привозят знакомые.

Ветеран АТО, которого не взяли на фронт из-за возраста, делает печки для военных (фото)

60-летний ветеран АТО Николай Каракаптан делает для военніх печи (фото: suspilne.media)

"Водяные баки люди дают. Те, что сгоревшие. Из фреонов нам привозят холодильщики из Харькова. Фреон заканчивается, они разовые, а мы уже режем, варим", - объяснил он.

Для изготовления одной буржуйки у Каракаптана уходит день. Он уже сделал около 20 печей за 3,5 месяца. Самой большой сложностью мужчина называет отсутствие света.

Ветеран АТО, которого не взяли на фронт из-за возраста, делает печки для военных (фото)

Николай Каракаптан помогает украинским защитникам, изготавливая печи (фото: facebook.com/suspilne.kharkiv)

Также пан Николай рассказал, что военные просят у него печи преимущественно маленького размера, так как в небольшой блиндаж крупную буржуйку не поставишь.

"Они эффективны, и маленькие хорошо греют", - говорит Каракаптан о нуждах бойцов.

Мужчина сваривает свою печку "Турбо" из обрезков старых труб. По его словам, на ней военным удобно готовить еду. Готовые печи украинским защитникам отвозят волонтеры.

Ветеран АТО, которого не взяли на фронт из-за возраста, делает печки для военных (фото)

Николай Каракаптан изготавливает для бойцов ВСУ печку "Турбо" (фото: suspilne.media)

Ранее мы рассказывали, что ветеран АТО за восемь дней собрал 3 миллиона гривен для военных.

А также перед этим писали, что юная украинка остригла длинные волосы, чтобы помочь ВСУ и поскорее увидеть папу.

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