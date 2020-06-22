Ветеран АТО извинился за фейк о пластиковых медалях для бойцов ВСУ

Ветеран АТО и писатель Олег Болдырев (псевдоним Мартин Брест) извинился перед Министерством обороны Украины за свой недавний пост в соцсети о том, что участникам боевых действий на Донбассе выдают пластиковые медали.

По словам АТОшника, его ввел в заблуждение вес медали. Ведь сплав награды очень легкий, что похож на пластик. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я должен извиниться перед теми людьми, которых, хоть и невольно, обманул своим постом про медаль, и перед Министерством обороны Украины. Эмоции при обнаружении этих сверхлегких медалей хлестали просто через край", - отметил Брест.

Он подчеркнул, что по его просьбе ветераны попытались поджечь медаль, ожидая, что она начнет плавиться, но после поджога сплав просто нагрелся. Он также опубликовал скриншот с этого видео.

Скриншот с видео

Ветеран также отметил, что считает себя виновным из-за того, что поторопился с выводами и не проверил информацию. При этом он поймет, если Минобороны подаст на него в суд.

"Сохранять хорошую мину при плохой игре не считаю нужным, оправдываться или защищаться тоже - наплужил, откровенно лажанулся. Еще раз приношу вам свои извинения", - добавил ветеран АТО.

Стоит отметить, что пользователи сети восхитились тем, что он признал свою ошибку публично.

Сильно. Красава. Уважуха;

Признавать ошибки - это удел сильных. Обняла;

Красавчик. Обнимаю и поддерживаю;

Хорошо, что написал. Только беда не в медали, а в эмоциях людей... Все утопают в разборках и зраде, только плана ни у кого нет, как из повсеместного пиз**ца выбираться.

Спасибо за объяснение. Знаешь, мы настолько погрязли в этом повсеместном трындеце, что уже абсолютно ничего не удивляет, только эмоции сжирает и энергию, что хуже всего;

Ошибиться может каждый, признать ошибку, да ещё и публично - единицы. Респект;

Ошибку признал, мы расшерим максимально, я думаю вряд ли до суда дойдет, все мы люди, но только сильные способны вот так признать ошибку. Ничего, перемелется;

Признание ошибки - это поступок настоящего мужчины, бро. Еще одна причина гордиться тем, что имею честь тебя знать.

Скриншоты с Facebook

Напомним, два дня назад Брест заявил, что украинским ветеранам АТО выдают пластиковые медали в комплекте с УБД.

Ранее мы писали о том, что громкий скандал о домогательствах в ВСУ пытаются замять.