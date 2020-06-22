Ветеран АТО извинился за фейк о пластиковых медалях для бойцов ВСУ

Ветеран АТО попросил прощение за дезинформацию о пластиковых медалях
Ветеран АТО и писатель Олег Болдырев (псевдоним Мартин Брест) извинился перед Министерством обороны Украины за свой недавний пост в соцсети о том, что участникам боевых действий на Донбассе выдают пластиковые медали.
По словам АТОшника, его ввел в заблуждение вес медали. Ведь сплав награды очень легкий, что похож на пластик. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я должен извиниться перед теми людьми, которых, хоть и невольно, обманул своим постом про медаль, и перед Министерством обороны Украины. Эмоции при обнаружении этих сверхлегких медалей хлестали просто через край", - отметил Брест.
Он подчеркнул, что по его просьбе ветераны попытались поджечь медаль, ожидая, что она начнет плавиться, но после поджога сплав просто нагрелся. Он также опубликовал скриншот с этого видео.
Скриншот с видео
Ветеран также отметил, что считает себя виновным из-за того, что поторопился с выводами и не проверил информацию. При этом он поймет, если Минобороны подаст на него в суд.
"Сохранять хорошую мину при плохой игре не считаю нужным, оправдываться или защищаться тоже - наплужил, откровенно лажанулся. Еще раз приношу вам свои извинения", - добавил ветеран АТО.
Стоит отметить, что пользователи сети восхитились тем, что он признал свою ошибку публично.
Скриншоты с Facebook
Напомним, два дня назад Брест заявил, что украинским ветеранам АТО выдают пластиковые медали в комплекте с УБД.
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Автор: Роман Мирончук