Ветеран АТО вибачився за фейк про пластикові медалі для бійців ЗСУ

Ветеран АТО і письменник Олег Болдирєв (псевдонім Мартін Брест) вибачився перед Міністерством оборони України за свій недавній пост у соцмережі про те, що учасникам бойових дій на Донбасі видають пластикові медалі.

За словами АТОвця, його ввела в оману вага медалі. Адже сплав нагороди дуже легкий, що схожий на пластик. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я повинен вибачитися перед тими людьми, яких, хоч і мимоволі, обдурив своїм постом про медаль, і перед Міністерством оборони України. Емоції при виявленні цих надлегких медалей дудлили просто через край", - зазначив Брест.

Він підкреслив, що на його прохання ветерани спробували підпалити медаль, очікуючи, що вона почне плавитися, але після підпалу сплав просто нагрівся. Він також опублікував скріншот з відео.

Скріншот з відео

Ветеран також зазначив, що вважає себе винним через те, що поквапився з висновками і не перевірив інформацію. При цьому він зрозуміє, якщо Міноборони подасть на нього в суд.

"Зберігати хорошу міну при поганій грі не вважаю за потрібне виправдовуватися або захищатися теж - наплужив, відверто лажанувся. Ще раз приношу вам свої вибачення", - додав ветеран АТО.

Варто зазначити, що користувачі мережі захопилися тим, що він публічно визнав свою помилку.

Сильно. Красава. Уважуха;

Визнавати помилки - це доля сильних. Обняла;

Красень. Обіймаю і підтримую;

Добре, що написав. Тільки біда не в медалі, а в емоціях людей... Всі потопають у розбірках і зраді, тільки плану ні в кого немає, як з повсюдного піз**ца вибиратися.

Дякую за пояснення. Знаєш, ми настільки загрузли в цьому повсюдному триндецю, що вже абсолютно нічого не дивує, тільки емоції зжирає і енергію, що найгірше;

Помилитися може кожен, визнати помилку, та ще й публічно - одиниці. Респект;

Помилку визнав, ми розшаримо максимально, я думаю навряд чи до суду дійде, всі ми люди, але тільки сильні здатні ось так визнати помилку. Нічого, перемелеться;

Визнання помилки - це вчинок справжнього чоловіка, бро. Ще одна причина пишатися тим, що маю честь тебе знати.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, два дні тому Брест заявив, що українським ветеранам АТО видають пластикові медалі в комплекті з УБД.

Раніше ми писали про те, що гучний скандал про домагання в ЗСУ намагаються зам'яти.