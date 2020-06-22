Ветеран АТО вибачився за фейк про пластикові медалі для бійців ЗСУ

Ветеран АТО попросив прощення за дезінформацію про пластикові медалі
Ветеран АТО і письменник Олег Болдирєв (псевдонім Мартін Брест) вибачився перед Міністерством оборони України за свій недавній пост у соцмережі про те, що учасникам бойових дій на Донбасі видають пластикові медалі.
За словами АТОвця, його ввела в оману вага медалі. Адже сплав нагороди дуже легкий, що схожий на пластик. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Я повинен вибачитися перед тими людьми, яких, хоч і мимоволі, обдурив своїм постом про медаль, і перед Міністерством оборони України. Емоції при виявленні цих надлегких медалей дудлили просто через край", - зазначив Брест.
Він підкреслив, що на його прохання ветерани спробували підпалити медаль, очікуючи, що вона почне плавитися, але після підпалу сплав просто нагрівся. Він також опублікував скріншот з відео.
Скріншот з відео
Ветеран також зазначив, що вважає себе винним через те, що поквапився з висновками і не перевірив інформацію. При цьому він зрозуміє, якщо Міноборони подасть на нього в суд.
"Зберігати хорошу міну при поганій грі не вважаю за потрібне виправдовуватися або захищатися теж - наплужив, відверто лажанувся. Ще раз приношу вам свої вибачення", - додав ветеран АТО.
Варто зазначити, що користувачі мережі захопилися тим, що він публічно визнав свою помилку.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, два дні тому Брест заявив, що українським ветеранам АТО видають пластикові медалі в комплекті з УБД.
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Автор: Роман Мирончук