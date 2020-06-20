АТОшников наградили пластмассовыми медалями: разгорается скандал

Ветеранам АТО выдали пластиковые медали
Ветераны АТО получили нагрудную медаль участника ООС. Она выдается в комплекте с УБД. Но интересно другое, что эта медаль теперь - пластмассовая. Это очень сильно оскорбило военного и общественность.
Пластмассовые медали получили украинские военные в июне 2020 года. Об этом рассказал участник боевых действий и писатель Олег Болдырев (псевдоним Мартин Брест) на своей странице в Facebook.
Ветераны АТО теперь получают пластмассовые медали (фото: facebook.com/ Мартин Брест)
Он подчеркнул, что это обычный формованный пластик, покрашенный в золотистый цвет, а не металл.
"Отличный шаг. Больше унизить армию, чем это сделало Министерство обороны Украины, было наверно, невозможно. Привет, там еще пресс-секретарю боевому полковнику Павловской передайте, которая закрывает Армію FM. И министру заодно. Уроды. Тупо уроды", - написал он.
Пользователи сети также прокомментировали это.
Скриншоты с Facebook
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Автор: Роман Мирончук