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Как вести себя при обстрелах: эти правила могут спасти вашу жизнь

Фото: Важные правила поведения при ракетных обстрелах (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Правильное поведение при ракетных обстрелах может уберечь вас от травм и спасти жизнь. Важно знать, как вести себя при ракетных обстрелах и куда можно укрыться, если рядом нет подвала или бомбоубежища.

Доктор Комаровский поделился советами от своих израильских коллег о том, как вести себя при ракетных обстрелах. Читайте эти советы ниже.

После сигнала тревоги нужно зайти в безопасное помещение в соответствии с расчетным временем, которое есть в вашем распоряжении. Обычно сигнал тревоги включается минимум за 5-10 минут до авиаудара. Ни в коем случае не оставайтесь на улице и не игнорируйте сирены.

В здании

Укрытием может стать лестничная площадка без окон и наружных стен. Сядьте на ступеньки и не стойте в пролете.

В многоэтажном доме не используйте для укрытия два верхних этажа и два нижних. Самые лучшие для укрытия – средние этажи.

Комната внутри помещения с минимальным количеством наружных стен и окон. Сядьте во внутренний угол комнаты, ниже уровня окон и не напротив дверей. Кухня и санузел – не подходят для укрытия. Лучше всего - между несущими стенами.

Выбирайте защищенное пространство такое, к которому вы сможете быстро добраться. Порядок приоритета:

  • Бомбоубежище
  • Метро
  • Внутренний подъезд без окон
  • Внутреннее помещение с минимумом окон, дверей и внешних стен
  • Не прячьтесь в душ, туалет, держитесь подальше от керамики, фарфора и стекла.

Постарайтесь заранее расчистить путь к защищенному пространству. Уберите оттуда лишние предметы и то, что может упасть и привести к травмам.

Не стойте у входа в здание – есть риск осколков и отдачи.

Оставьте входную дверь открытой для тех, кто находится снаружи.

На улице

Если сирена застала вас на улице и до дома вы точно не успеете, то идите в ближайшее убежище, метро или здание. При попадании ракеты наименее уязвимое место – как можно ближе к земле.

В автомобиле

Остановитесь на обочине, выходите из автомобиля и идите в ближайшее здание, метро или убежище. Если не успеваете – выходите из машины, лягте на землю и закройте голову руками.

Если нет возможности выйти из автомобиля – остановитесь на обочине и пригнитесь ниже уровня стекол. Автомобиль не защитит вас от осколков и снарядов.

Напомним, ранее мы писали о том, как вести себя при обстрелах из разных видов оружия.

А также рассказывали о том, как работают оповещения о воздушной тревоге и почему их нельзя игнорировать.

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