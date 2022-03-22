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Как правильно действовать при обстрелах: эти знания могут спасти жизнь

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Вторник 22 марта 2022 22:21
Как правильно действовать при обстрелах: эти знания могут спасти жизнь Фото: Как правильно действовать под разными видами обстрелов (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Из-за вторжения России на территорию Украины жители городов стали жертвами обстрелов из разного оружия – от пулеметных очередей до авиаударов. В таких ситуациях нужно знать, как действовать правильно. Это может спасти жизнь.

Как правильно действовать при обстрелах, рассказали в "Дивогляд"

Артобстрел

Если вы слышите залп запуска и видите в воздухе след снаряда или вспышку ночью – вероятно это артиллерийский обстрел системами залпового огня. Если жилье находится в зоне активных боевых действий, где возможны артобстрелы – то укрепляйте окна, чтобы избежать разлета обломков стекла. Кроме скотча – закройте мебелью или мешками с песком.

Обстрел стрелецким оружием

Спрячьтесь дома в защищенном помещении, чтобы двери и окна были как можно дальше от вас. Подойдет ванная комната или лестничная клетка. Если такого места нет – ложитесь на пол и накройте тело стойкими предметами.

Если вы на открытой местности, то немедленно ложитесь на землю, спрячьтесь за выступом (ступеньки, бетонная урна) и закройте голову руками. Тело разместите в безопасном положении: сгруппируйтесь, лежите в позе эмбриона, разверните ноги в стороны стрельбы, закройте голову руками и откройте рот (это спасет от контузии).

Не прячьтесь за киосками или автомобилями – это очень опасно!

Минометный обстрел

Если слышите свист снаряда, а через пару секунд – взрыв, то падайте немедленно на землю, закрывайте уши и откройте рот. После первого взрыва постарайтесь спрятаться в подземном переходе, метро, укрытии, канаве, траншее, яме, широкой трубе водостока, канализационном люке или за высоким бордюром.

Самые опасные места при минометном обстреле: подъезды, арки, лестничные клетки, подвалы, автомобили или заправки. Если вас завалило – зовите на помощь и ждите специалистов.

Как действовать при обвале дома

  • Обязательно зовите на помощь. Сообщите, где вы находитесь и что с вами произошло. Если вас услышали, ждите помощь.
  • Если вас не услышали или некого звать на помощь:
  • Попробуйте без резких движений освободить руки и ноги
  • Оцените ситуацию вокруг – что упало, сможете ли самостоятельно выбраться
  • По возможности – осторожно разберите завалы, не хватайте то, на чем все держится
  • Если не уверены в своих силах – зовите на помощь
  • Если есть возможность, старайтесь сигнал подать любым способом – телефон, стучите по трубам
  • Если можете – окажите себе первую помощь
  • Постарайтесь чем-то укрыться, чтобы не терять тепло и дождаться помощи

Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему категорически нельзя игнорировать оповещения о воздушной тревоге.

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