Как правильно действовать при обстрелах: эти знания могут спасти жизнь
Из-за вторжения России на территорию Украины жители городов стали жертвами обстрелов из разного оружия – от пулеметных очередей до авиаударов. В таких ситуациях нужно знать, как действовать правильно. Это может спасти жизнь.
Как правильно действовать при обстрелах, рассказали в "Дивогляд"
Артобстрел
Если вы слышите залп запуска и видите в воздухе след снаряда или вспышку ночью – вероятно это артиллерийский обстрел системами залпового огня. Если жилье находится в зоне активных боевых действий, где возможны артобстрелы – то укрепляйте окна, чтобы избежать разлета обломков стекла. Кроме скотча – закройте мебелью или мешками с песком.
Обстрел стрелецким оружием
Спрячьтесь дома в защищенном помещении, чтобы двери и окна были как можно дальше от вас. Подойдет ванная комната или лестничная клетка. Если такого места нет – ложитесь на пол и накройте тело стойкими предметами.
Если вы на открытой местности, то немедленно ложитесь на землю, спрячьтесь за выступом (ступеньки, бетонная урна) и закройте голову руками. Тело разместите в безопасном положении: сгруппируйтесь, лежите в позе эмбриона, разверните ноги в стороны стрельбы, закройте голову руками и откройте рот (это спасет от контузии).
Не прячьтесь за киосками или автомобилями – это очень опасно!
Минометный обстрел
Если слышите свист снаряда, а через пару секунд – взрыв, то падайте немедленно на землю, закрывайте уши и откройте рот. После первого взрыва постарайтесь спрятаться в подземном переходе, метро, укрытии, канаве, траншее, яме, широкой трубе водостока, канализационном люке или за высоким бордюром.
Самые опасные места при минометном обстреле: подъезды, арки, лестничные клетки, подвалы, автомобили или заправки. Если вас завалило – зовите на помощь и ждите специалистов.
Как действовать при обвале дома
- Обязательно зовите на помощь. Сообщите, где вы находитесь и что с вами произошло. Если вас услышали, ждите помощь.
- Если вас не услышали или некого звать на помощь:
- Попробуйте без резких движений освободить руки и ноги
- Оцените ситуацию вокруг – что упало, сможете ли самостоятельно выбраться
- По возможности – осторожно разберите завалы, не хватайте то, на чем все держится
- Если не уверены в своих силах – зовите на помощь
- Если есть возможность, старайтесь сигнал подать любым способом – телефон, стучите по трубам
- Если можете – окажите себе первую помощь
- Постарайтесь чем-то укрыться, чтобы не терять тепло и дождаться помощи
Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему категорически нельзя игнорировать оповещения о воздушной тревоге.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!