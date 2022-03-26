Як поводитися при обстрілах: ці правила можуть врятувати ваше життя

Після сигналу тривоги потрібно зайти в безпечне приміщення відповідно до розрахункового часу, яке є у вашому розпорядженні. Зазвичай сигнал тривоги включається мінімум за 5-10 хвилин до авіаудару. Ні в якому разі не залишайтеся на вулиці та не ігноруйте сирени.

В будівлі

Укриттям може стати сходова площадка без вікон і зовнішніх стін. Сядьте на сходинки та не стійте в прольоті.

У багатоповерховому будинку не використовуйте для укриття два верхніх поверхи та два нижніх. Найкращі для укриття - середні поверхи.

Кімната всередині приміщення з мінімальною кількістю зовнішніх стін і вікон. Сядьте у внутрішній кут кімнати, нижче рівня вікон і не навпроти дверей. Кухня і санвузол – не підходять для укриття. Найкраще - між несучими стінами.

Вибирайте захищений простір таке, до якого ви зможете швидко дістатися. Порядок пріоритету:

Бомбосховище

Метро

Внутрішній під'їзд без вікон

Внутрішнє приміщення з мінімумом вікон, дверей і зовнішніх стін

Не ховайтеся в душ, туалет, тримайтеся подалі від кераміки, порцеляни та скла.

Постарайтеся заздалегідь розчистити шлях до захищеного простору. Приберіть звідти зайві предмети та те, що може впасти та привести до травм.

Не стійте біля входу в будівлю - є ризик осколків і віддачі.

Залиште вхідні двері відкритими для тих, хто знаходиться зовні.

Надворі

Якщо сирена застала вас на вулиці та до будинку ви точно не встигнете, то йдіть в найближчий притулок, метро або будівлю. При попаданні ракети найменш вразливе місце - якомога ближче до землі.

В автомобілі

Зупиніться на узбіччі, виходьте з автомобіля і йдіть в найближчу будівлю, метро або притулок. Якщо не встигаєте - виходьте з машини, ляжте на землю і закрийте голову руками.

Якщо немає можливості вийти з автомобіля – зупиніться на узбіччі та пригніться нижче рівня скла. Автомобіль не захистить вас від осколків і снарядів.