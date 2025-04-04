Весняне загострення акне: чому так стається та хто під загрозою?

Весна - не лише час оновлення, а й період, коли багато людей помічають загострення акне. Зміни погоди, підвищена сонячна активність та сезонні коливання гормонального фону можуть провокувати висипання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку косметолога Дарії Тіщенко.

Чому навесні загострюється акне

Активне вироблення себуму

За словами експерта, це може призводити до закупорки пор і появи висипань. Основна причина - підвищення температури та вологості повітря.

Активне вироблення себуму в таких умовах - це природна реакція організму, спрямована на підтримання захисного бар’єра шкіри.

Підвищене потовиділення

Через активніший спосіб життя навесні організм виділяє більше поту. Разом із забрудненнями він може накопичуватися на шкірі та спричиняти закупорку пор.

Алергічні реакції

Весною зростає кількість алергенів (пилок рослин, пил, нові продукти в раціоні), які можуть викликати подразнення та висипання на шкірі.

Після холодного періоду шкіра може страждати від нестачі вітамінів A, E, D і групи B, які важливі для її здоров’я. Це послаблює захисний бар’єр шкіри, роблячи її більш вразливою до бактерій і запалень.

Як уникнути цього

Приділяйте більше уваги очищенню шкіри

Навесні використовуйте мʼякі очищуючі засоби, щоб ефективно видаляти надлишок себуму та забруднень. Обовʼязково додатково очищуйте шкіру після фізичної активності, адже саме тоді на ній накопичується найбільше шкірного сала, поту та бруду.

Оновіть догляд

Переходьте на легші, некомедогенні зволожувальні креми. Коли на вулиці стає тепло, шкірі більше не потрібні щільні текстури - вона вже не зазнає впливу вітру та холоду.

Також обирайте професійні сонцезахисні засоби, які не закупорюють пори й лягають на шкіру легким шаром.

Додайте нові процедури до доглядової рутини

Власникам шкіри з акне косметолог радить зробити більший акцент на процедурах, які зменшують запалення та нормалізують роботу сальних залоз. Це можуть бути пілінги, плазмотерапія або ферментотерапія.