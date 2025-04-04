Весеннее обострение акне: почему так происходит и кто под угрозой?

Весна - не только время обновления, но и период, когда многие люди замечают обострение акне. Изменения погоды, повышенная солнечная активность и сезонные колебания гормонального фона могут провоцировать высыпания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу косметолога Дарьи Тищенко.

Почему весной обостряется акне

Активная выработка себума

По словам эксперта, это может приводить к закупорке пор и появлению высыпаний. Основная причина - повышение температуры и влажности воздуха.

Активная выработка себума в таких условиях - это естественная реакция организма, направленная на поддержание защитного барьера кожи.

Повышенное потоотделение

Из-за более активного образа жизни весной организм выделяет больше пота. Вместе с загрязнениями он может накапливаться на коже и вызывать закупорку пор.

Аллергические реакции

Весной растет количество аллергенов (пыльца растений, пыль, новые продукты в рационе), которые могут вызвать раздражение и высыпания на коже.

После холодного периода кожа может страдать от недостатка витаминов A, E, D и группы B, которые важны для ее здоровья. Это ослабляет защитный барьер кожи, делая ее более уязвимой к бактериям и воспалениям.

Как избежать этого

Уделяйте больше внимания очищению кожи

Весной используйте мягкие очищающие средства, чтобы эффективно удалять избыток себума и загрязнений. Обязательно дополнительно очищайте кожу после физической активности, ведь именно тогда на ней скапливается больше всего кожного сала, пота и грязи.

Обновите уход

Переходите на более легкие, некомедогенные увлажняющие кремы. Когда на улице становится тепло, коже больше не нужны плотные текстуры - она уже не подвергается воздействию ветра и холода.

Также выбирайте профессиональные солнцезащитные средства, которые не закупоривают поры и ложатся на кожу легким слоем.

Добавьте новые процедуры в уходовую рутину

Обладателям кожи с акне косметолог советует сделать больший акцент на процедурах, которые уменьшают воспаление и нормализуют работу сальных желез. Это могут быть пилинги, плазмотерапия или ферментотерапия.