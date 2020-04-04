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Весны не будет: синоптики рассказали, когда в Украину придут морозы

STYLERЖизнь    04.04.2020 - 19:34
Весны не будет: синоптики рассказали, когда в Украину придут морозы
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Синоптики предупредили о заморозках 5 апреля

Погода в Украине 5 апреля будет морозной в ночное время. Синоптики предупредили, что термометры покажут до -4 градусов в некоторых регионах. Более того, в течение дня температура во всех областях немного снизится, по сравнению с пятницей, 4 апреля. При этом осадков или сильных порывов ветра синоптики не прогнозируют.

5 апреля по данным синоптиков Укргидрометцентра, ожидается похолодание в среднем на 1-4 градуса. В некоторых областях наоборот станет теплее, но незначительно. Так, в западных, центральных, северных и восточных областях – до +8… +12 градусов. Исключение составят температурные показатели в Закарпатской и Винницкой областях, где градусники покажут до +12… +16 градусов. Такая же погода ожидается в приморских областях.

В ночное время ситуация существенно изменится. Почти во всех регионах, кроме приморских областей термометры покажут "минусовую" температуру. В среднем температура опустится до 0… -4 градусов. На юге страны будет +1… + 5 градусов ночью.

Весны не будет: синоптики рассказали, когда в Украину придут морозы

Погода в Украине 5 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)

В течение всего дня в Украине ожидается солнечная погода с переменной облачностью. Синоптики добавили, что при этом порывы ветра будут несильными – до 5-10 м/с.

Напомним, что ранее под Одессой пронесся огромный "смерч". В материале STYLER опубликовано видео природного явления.

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