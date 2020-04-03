Под Одессой пронесся огромный "смерч": момент попал на видео

В селе под Одессой заметили смерч из пыли (коллаж: РБК-Украина)

В Одесской области на видео сняли смерч из пыли и мелких камней

В Одесской области заметили столб смерча из пыли высотой в несколько десятков метров. Очевидцы сняли видео с уникальным атмосферным явлением и выложили в Facebook.

Отметим, что пыльный или песчаный вихрь, в отличие от смерча (торнадо), не связан с облаками.

Редкое явление удалось снять на камеру видеорегистратора в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области в четверг, 2 апреля.

Столб из пыли, песка, камней и мелкого мусора несся прямо по дороге навстречу автомобилю. Чем закончилось происшествие по видео непонятно, но такой вихрь серьезных повреждений причинить не может, а вот побить камешками и оцарапать авто вполне способен.

Вот такой мини-смерч гулял сегодня в Нерубайском видео @*уевая Одесса Опубліковано Igor Gedirim Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.

Под Одессой заметили смерч (видео: facebook.com/ig.charlie)

Песчаный вихрь может возникать в малооблачную погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Живет вихрь, как правило, недолго - всего 1-2 минуты. И даже несмотря на отсутствие ветра, скорость потоков воздуха внутри вихря высокая.

Ранее мы писали, что в Одессе в море возник гигантский смерч, который не на шутку напугал отдыхающих прошлым летом.