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В Украину вернется мерзкий холод и проливные дожди: синоптики назвали дату

STYLERЖизнь    03.04.2020 - 20:07
В Украину вернется мерзкий холод и проливные дожди: синоптики назвали дату
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в апреле огорчит украинцев холодными днями и ливнями

Погода в Украине сильно испортится во второй половине апреля. В страну придет сезон проливных дождей с низкими температурами. Когда украинцам ждать похолодания - в материале Styler.

Синоптики Gismeteo обновили прогноз на апрель, судя по которому погода испортится уже на неделе перед православной Пасхой. Но в течение следующей недели (до 10-12 числа) ожидается преимущественно теплая (до +20 градусов) солнечная погода.

С 13 по 19 апреля будет дождить, похолодает (иногда дневная температура будет снижаться до +8+10), ночи тоже холодные.

После пасхальных праздников может похолодать еще сильнее - иногда дневная температура будет снижаться до +6+8 градусов.

До конца месяца особо теплых дней, судя по прогнозу синоптиков, не предвидится.

Ниже прогноз погоды для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова

В Украину вернется мерзкий холод и проливные дожди: синоптики назвали датуВ Украину вернется мерзкий холод и проливные дожди: синоптики назвали датуВ Украину вернется мерзкий холод и проливные дожди: синоптики назвали датуВ Украину вернется мерзкий холод и проливные дожди: синоптики назвали датуВ Украину вернется мерзкий холод и проливные дожди: синоптики назвали дату

Погода в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что в Украину идет потепление до +20 градусов, но ночи по-прежнему будут холодными. В некоторых областях перепады температур будут очень серьезными.

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