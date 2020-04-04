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Весни не буде: синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть морози

STYLERЖиття    04.04.2020 - 19:34
Весни не буде: синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть морози
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Синоптики попередили про заморозки 5 квітня

Погода в Україні 5 квітня буде морозною в нічний час. Синоптики попередили, що термометри покажуть до -4 градусів у деяких регіонах. Щобільше, протягом дня температура у всіх областях трохи знизиться, у порівнянні з п'ятницею, 4 квітня. При цьому опадів або сильних поривів вітру синоптики не прогнозують.

5 квітня за даними синоптиків Гідрометцентру, очікується похолодання в середньому на 1-4 градуси. У деяких областях навпаки стане тепліше, але незначно. Так, у західних, центральних, північних і східних областях – до +8... +12 градусів. Виняток становитимуть температурні показники в Закарпатській та Вінницькій областях, де термометри покажуть до +12... +16 градусів. Така ж погода очікується в приморських областях.

У нічний час ситуація істотно зміниться. Майже у всіх регіонах, крім приморських областей термометри покажуть "мінусову" температуру. В середньому температура опуститься до 0... -4 градусів. На півдні країни буде +1... + 5 градусів вночі.

Весни не буде: синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть морози

Погода в Україні 5 квітня (скріншот: meteo.gov.ua)

Протягом усього дня в Україні очікується сонячна погода з мінливою хмарністю. Синоптики додали, що при цьому пориви вітру будуть несильними – до 5-10 м/с.

Нагадаємо, що раніше під Одесою пронісся величезний "смерч". В матеріалі STYLER опубліковано відео природного явища.

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