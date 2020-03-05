Синоптики рассказали о погоде на майские праздники: грядет аномалия

Синоптик рассказал о погоде на майские (фото: pixabay.com)

Синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на майские праздники

Погода в Украине на майские праздники преподнесет жителям нашей страны неприятный сюрприз. По прогнозам синоптика Леонида Горбаня, нам стоит приготовиться к аномальной жаре и засухе. Он рассказал, что со 2 мая по всей Укриане не предвещается осадков. Температура воздуха в третьем весеннем месяце составит от 28 до 32 градусов.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. После двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется жара. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю", - шокировал прогнозом Горбань.

Также Горбань отметил, что июнь в Украине начнется с сильных дождей, они будут очень схожи с тропическими ливнями.

Как мы ранее сообщали, синоптик Наталка Диденко дала неутешительный прогноз украинцам на 8 марта 2020 года. По словам эксперта, в Киеве 7 марта начнут собираться влажные облака, но еще будет тепло, а 8 марта в столице погода ожидается на любителя - пойдут дожди и ощутимо похолодает.

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