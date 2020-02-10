Весна отменяется: на Украину надвигается новое похолодание

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине снова прыгнет в сторону зимы

Погода в Украине этой зимой не устает пугать жителей своими резкими перепадами температур и аномальными погодными явлениями. Исключением не станет и середина февраля. После резкого похолодания на Украину обрушился сильный ветер, дожди и резкое повышение температуры воздуха. Но, как отмечают синоптики, потепление долго не продлится, и страна снова окажется во власти морозов.

Уже в среду, 13 февраля, в большинстве областей Украины ночная температура воздуха опустится до -2 -5 градусов. Дневная температура воздуха будет подниматься до небольших плюсовых значений. На востоке стране ночью -1 -4 градуса, днем прогреется до +1 +3 градусов. В южных областях ночью -1 -3 градуса, днем ожидается от +4 до +7 градусов, в Крыму +4 +6 градусов.

На севере Украины -1 -3 градуса ночью, днем ожидается до +3 градусов. В центральных областях ночью от -2 до -5 градусов, днем от +2 до +5 градусов. На западе ночная температура воздуха опустится до -2 -5 градусов, днем будет прохладно, от +2 до +4 градусов, метами до +5 градусов.

В Киеве 13 февраля без осадков, солнечно. Ночью -1 -3 градуса, днем от +2 до +4 градусов. Осадки 13 февраля возможны только ночью в восточных областях, там синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег.

Карта погоды в Украине 13 февраля

Тем временем, во вторник, 11 февраля, ожидается ухудшение погодных условий по всей Украине. Синоптики прогнозируют сильный юго-западный ветер, до 12 м/с, снег, мокрый снег и ливни.

На востоке пройдут снежные ливни, мокрый снег. Ночью от -1 до -7 градусов, днем температура воздуха поднимется до +2 +4 градусов.

В южных областях пройдут сильные и умеренные дожди. Ночью от -1 до +3 градусов, в Одессе до +5 градусов. Днем от +5 до +9 градусов, в Крыму +4 +6 градусов.

На севере Украины ночью 0+2 градуса, днем от +2 до +4 градусов. Сильный ветер, дождь, снег с дождем, мокрый снег.

В западных областях пройдет сильный мокрый снег. Ночная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +4 +6 градусов.

В центральной части страны ночью от -1 до +1 градуса, днем от +2 до +5 градусов. Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и снег с дождем.

В Киеве 11 февраля ожидается мокрый снег и снег, ночью от 0 до +2 градусов, днем +3 +5 градусов.

Карта погоды в Украине 11 февраля