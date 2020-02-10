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Зима в Украине исчезнет: синоптик сделала важное предупреждение

STYLERЖизнь    10.02.2020 - 15:03
Зима в Украине исчезнет: синоптик сделала важное предупреждение
Зима в Украине исчезнет, как сезон (Коллаж РБК-Украина)

В Украине прогнозируют аномальные зимние температуры

Погода в Украине зимой будет, как на юге Франции, то есть теплой и без морозов. Вскоре украинцам придется привыкать к такому климату. В нашей стране скоро вообще исчезнет такой сезон, как зима, и у нас будут европейские температуры. Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко в интервью Agravery.com. По ее словам, такая аномально-теплая температура в зимние месяцы наблюдается у нас уже третий год.

"Я анализировала данные, и за период с 1991 по 2000 годы такая зима была один раз, в период с 2001 по 2010 – два раза, а с 2011 по 2020 это уже третья теплая зима. Таким образом, прослеживается четкий тренд на увеличение количества теплых зим. Поэтому, в дальнейшем, нас ожидает более европейская погода, которая присуща югу Франции", – сообщила Адаменко.

Синоптик отметила, что 2019 год стал самым теплым в истории Украины. Средняя годовая температура превысила нормсу на 2,7 градуса. Интересно, что Адаменко обрадовала своим прогнозом по поводу урожая.

"Что касается озимых, то в такой погоде я ничего особо негативного не вижу. Полноценного возобновления вегетации не было практически негде. Уровень зимних температур все же недостаточно высокий для развития растений. Единственное, что растения озимых при такой погоде тратят больше сахаров, чем при традиционной перезимовке", - отметила Адаменко.

Синоптик не исключает, что зима в Украине может придти в марте, так как большое количество осадков в марте случается у нас в стране раз в три года. Это вариант вероятен, но не на 100%

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