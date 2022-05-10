Весна отходит от холода: синоптик рассказала, где будет +28 градусов

Погода в Украине 11 мая в большинстве областей будет теплой и комфортной. Температура воздуха достигнет +24 градуса.

Какая будет погода 11 мая

"Весна оправляется от явно засидевшегося в Украине холода - завтра температура воздуха в большинстве областей составит от +15 до +21 градус, а в западных областях будет от +18 до +24 градусов", - сообщила эксперт.

По словам Диденко, в четверг Украине будет почти лето от +20 до +28 градусов.

11 апреля атмосферное давление в Украине будет повышенным, осадки - маловероятными, только в Луганской области пройдет дождь, возможно, с грозой.

Ветер будет теплым, будет дуть с юго-запада, в восточной части, особенно в Приазовье, будет мощным.

Погода в Киеве 11 мая

В Киеве среда ожидается теплой до +20 градусов. Осадков в столице завтра не ожидается, сухо и солнечно.

В Украину идет тепло

В четверг, 12 мая, столбики термометров подпрыгнут до +28 градусов, но в дальнейшем температура воздуха вернется в привычную норму, еще и подтянет с собой столь необходимые сейчас майские дожди.