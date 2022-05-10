ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Весна відходить від холоду: синоптик розповіла, де буде +28 градусів

Новость на русском →
Вівторок 10 травня 2022 19:25
Весна відходить від холоду: синоптик розповіла, де буде +28 градусів Погода в Україні буде дуже теплою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 11 травня в більшості областей буде теплою і комфортною. Температура повітря досягне +24 градуси.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Яка буде погода 11 травня

"Весна оговтується від явно засидів в Україні холоду - завтра температура повітря в більшості областей складе від +15 до +21 градуси, а в західних областях буде від +18 до +24 градусів", - повідомила експерт.

За словами Діденко, в четвер Україні буде майже літо від +20 до +28 градусів.

11 Квітня атмосферний тиск в Україні буде підвищеним, опади - малоймовірні, тільки в Луганській області пройде дощ, можливо, з грозою.

Вітер буде теплим, буде дути з південного заходу, в східній частині, особливо в Приазов'ї, буде потужним.

Погода в Києві 11 травня

У Києві середа очікується теплою до +20 градусів. Опадів у столиці завтра не очікується, сухо і сонячно.

В Україну йде тепло

У четвер, 12 травня, стовпчики термометрів підстрибнуть до +28 градусів, але надалі температура повітря повернеться у звичну норму, ще й підтягне з собою такі необхідні зараз травневі дощі.

Раніше ми писали, синоптики розповіли, яка погода буде в Києві влітку.

Читайте також, як Український гідрометцентр дав прогноз на травень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)