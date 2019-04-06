Весна наступает: синоптики рассказали, где будет хорошая погода

Погода в Украине (pixabay.com)

Погода в субботу принесет украинцам потепление и небольшие локальные дожди

Погода в Украине в субботу, 6 апреля, в большинстве областей будет солнечной и теплой. Однако в некоторых областях возможно понижение ночной температуры и небольшие осадки. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Погода в субботу порадует жителей восточных областей. Там ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью будет холодно, от -1 до -3 градусов, а днем воздух прогреется до +13 +15 градусов.

На юге будет тепло, солнечно и без существенных осадков. Ночью от +1 до +3 градусов, днем столбики термометров покажут +12 +15 градусов, в Николаеве и Херсоне до +17 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, осадки не прогнозируются. Ночью 0 +2 градуса, днем +15 +17 градусов.

В северных областях также без осадков, днем будет выглядывать солнце. Ночью от 0 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +13 +15 градусов.

На западе солнечно и сухо, дождь ожидается только на Закарпатье. Ночью от +3 до +6 градусов. В Ужгороде до +8 градусов. Днем потеплеет до +15 +17 градусов, на Закарпатье ожидается до +20 градусов.

В центральной части страны возможно небольшое похолодание ночью до -1 градуса. Днем будет облачно, с прояснениями, но без осадков. Температура воздуха днем от +13 до +15 градусов.

В столице 6 апреля ожидается солнечная и сухая погода. Без осадков. Ночью +1 +3 градуса, днем потеплеет до +14 +16 градусов.

Погода в Украине 6 апреля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики пообещали украинцам на Благовещенье солнечную и теплую погоду.

А также мы рассказывали о том, что нельзя делать на Благовещенье, 7 апреля.