Подставьте носы солнцу: синоптик дала благоприятный прогноз погоды на выходные

Погода 6 и 7 апреля (pixabay.com)

Погода в Украине 6 и 7 апреля порадует жителей страны

Погода в Украине на выходных, 6 и 7 апреля, порадует жителей почти всех областей. Ожидается потепление и солнечная погода. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко порекомендовала украинцам на этих выходных отправится на природу, посетить дачу или парк, в крайнем случае – подышать весенним воздухом хотя бы на балконе, так как в большинстве областей ожидается ясная, солнечная и сухая погода.

"Погода 6 и 7 апреля обещает быть в Украине солнечной, сухой и теплой. Главное, уйдут наконец ночные "нули" и "минусы", цветы начнут расти интенсивнее, а кустики и деревья развиваться. Ночью в Украине ожидается +2 +8 градусов, только на востоке еще кое-где удержится ниже одного градуса. В течении дня потеплеет до +12 +17 градусов, на юге и западе до +19 градусов", - сообщила синоптик и предупредила, что возможен порывистый юго-восточный ветер.

Погода 6 и 7 апреля

В столице, по прогнозу Диденко, будет солнечно и тепло.

"В Киеве 6 и 7 апреля, на Благовещенье, погода порадует. Солнце и +12 +15 градусов", - добавила синоптик и пожелала украинцам прекрасных выходных на свежем воздухе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали, как долго в Украине продлится потепление.

А также рассказывали о том, когда в Украине Благовещенье и сообщали о том, что нельзя делать в этот день.