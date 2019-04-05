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В Украине на выходных ожидается до +19

Новости » Общество    05.04.2019 - 11:28
В Украине на выходных ожидается до +19
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В южных областях и на Закарпатье ожидается до 19 градусов тепла

Погода в Украине 6-7 апреля ожидается сухая и солнечная. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, ночью в Украине ожидается +8 градусов, только в восточных областях ночью температура будет ниже.

В течение дня потеплеет до +17 градусов, в южных областях и на Закарпатье до +19 градусов. При этом юго-восточный ветер может быть с порывами.

В Киеве 6-7 апреля ожидается до +15.

В Украине на выходных ожидается до +19

Напомним, 5 апреля осадков не ожидается на всей территории страны. Ветер преимущественно юго-восточный (на Левобережье - западный), 5-10 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от +2 до -3, днем +11-16, в восточных областях +8-13 градусов; в Закарпатской области ночью +4-9, днем +16-21 градусов.

Добавим, по прогнозу синоптика Наталки Диденко погода в Украине в ближайшие дни будет ясной, однако в некоторых районах усилится ветер и будут дожди. В субботу-воскресенье, 6-7 апреля, в Украине потеплеет еще на несколько градусов, будет преобладать солнечная погода.

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