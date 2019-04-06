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Весна настає: синоптики розповіли, де буде гарна погода

STYLERЖиття    06.04.2019 - 07:02
Весна настає: синоптики розповіли, де буде гарна погода
Погода в Україні (pixabay.com)

Погода в суботу принесе українцям потепління і невеликі локальні дощі

Погода в Україні на суботу, 6 квітня, у більшості областей буде сонячною і теплою. Однак у деяких областях можливе зниження нічної температури і невеликі опади. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Погода в суботу порадує жителів східних областей. Там очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі буде холодно, від -1 до -3 градусів, а вдень повітря прогріється вже до +13 +15 градусів.

На півдні буде тепло, сонячно і без істотних опадів. Вночі від +1 до +3 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +12 +15 градусів, в Миколаєві і Херсоні до +17 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, опади не прогнозуються. Вночі 0 +2 градуси, вдень +15 +17 градусів.

У північних областях також без опадів, вдень буде визирати сонце. Вночі від 0 до +2 градусів, удень повітря прогріється до +13 +15 градусів.

На заході сонячно і сухо, дощ очікується лише на Закарпатті. Вночі від +3 до +6 градусів. В Ужгороді до +8 градусів. Вдень потеплішає до +15 +17 градусів, на Закарпатті очікується до +20 градусів.

В центральній частині країни можливе невелике похолодання вночі до -1 градуса. Вдень буде хмарно, з проясненнями, але без опадів. Температура повітря вдень від +13 до +15 градусів.

У столиці 6 квітня очікується сонячна і суха погода. Без опадів. Вночі +1 +3 градуси, вдень потеплішає до +14 +16 градусів.

Весна настає: синоптики розповіли, де буде гарна погода

Погода в Україні 6 квітня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики пообіцяли українцям на Благовіщення сонячну і теплу погоду.

А також ми розповідали про те, що не можна робити на Благовіщення, 7 квітня.

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