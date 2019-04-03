Благовещение: что категорически нельзя делать в этот праздник

Благовещение 2019 (фото: pulslive.сom)

Дата, что можно и чего нельзя делать в день Благовещения Пресвятой Богородицы - в материале Styler

Благовещение, которое имеет определенные запреты, празднуется 7 апреля, за девять месяцев до Рождества Христова. Одним из символов Благовещения являются белые голуби на голубом небе, поскольку данные птицы олицетворяют приятную новость.

Название праздника происходит от словосочетания "благая весть", ведь в этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил. Он обрадовал новостью, что она будет Матерью Божией, непорочно зачав сына от Святого Духа.

История праздника

На Благовещение есть древний обычай - выпускать на волю голубей. Обряд символизирует возвращение с весенним равноденствием птиц, готовых вить гнезда и производить потомство.

Ранее в народе Благовещение Пресвятой Богородицы воспринимали как праздник весны - начало нового сельскохозяйственного года. Зерно люди освящали перед посевом, ставя благовещенскую икону рядом с ним.

В этот день в старину "закликали весну" - разводили костер и прыгали через огонь, водили хороводы, пели "веснянки". Благовещенский костер люди считали лучшей защитой от болезней, порчи и сглаза. Также 7 апреля до восхода Солнца люди били в колотушки, звонили в колокольчики и медную посуду, чтобы защитить скотину от волков.

Фото: Благовещение Пресвятой Богородицы (flickr.com/sanctusbulgaria)

Приметы

В этот день тщательно следили за погодой. Если на Благовещение был дождь, то готовились к хорошему урожаю ржи, если же гроза, то верили, что в этом году уродятся орехи.

Рыбаки же надеялись, что в этот день будет дождливая погода, так как верили, что весь год тогда будет хороший улов.

Крестьяне ожидали ветер, иней и туман, ведь согласно поверьям это сулит хороший урожай на весь год.

Если же в Благовещение ласточки не появлялись, то все готовились к холодной зиме.

Чего нельзя делать в Благовещение

Праздник Благовещения должен пройти в покое. Нельзя ругаться и обижаться. Для верующих в Благовещение накладывается запрет на развлечения, нельзя петь и танцевать.

В Благовещение Пресвятой Богородицы нельзя выполнять тяжелую работу по дому и в огороде. Нельзя сажать растения.

Праздник 7 апреля в 2018 году попадает на Страсную субботу перед Пасхой, поэтому в рационе этого дня должны быть только постные блюда.

По народной примете, в этот день нельзя расчесывать, стричь волосы, делать прически. Суеверие гласит, что расчесываясь на праздник девушка лишается здоровья, красоты и взаимной любви.

Фото: В Благовещение нельзя расчесывать волосы (pixabay.com/designedbyjess)

Напомним, что выходных в апреле 2019 года будет много, так как в этом месяце Украина будет праздновать Пасху, которая также совпадает с майскими праздниками.

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