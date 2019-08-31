Весна летом: в Киеве вновь зацвели каштаны (фото)

В Киеве заметили очередную аномалию среди растений. Так, на проспекте Отрадный зацвели каштаны, хотя это обычно происходит в мае. О таком факте сообщил киевлянин под ником Dimir Last в группе "Мой Отрадный" в Facebook.

"Проспект Отрадный - вновь цветет каштан", - подписал он фото.

Фото: в Киеве зацвел каштан в августе (facebook.com)

В комментариях автор поста уточнил, что он видел цветущее дерево на улице Чубаря, так как ему не поверили и задали вопрос. Также украинцы удивляются такой аномалии в городе и интересуются, почему так происходит.

А где именно это?

Это не новинка.

Ого, впервые такое вижу.

Он болеет?



Скриншот комментариев (Facebook/Мой Отрадный)

Стоит отметить, что в Киеве такой аномальный факт случается не впервые. Так, в прошлом году цветущие каштаны были замечены жителями столицы.

Ученые считают, что причиной такого явления является то, что из-за жары и нехватки влаги деревья сбрасывают листья и снова приобретают способность цвести. Деревья, которые растут возле дороги, чаще подвержены такой аномалии, так как в таких местах низкая влажность и очень высокая загазованность.

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