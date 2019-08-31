Весна влітку: у Києві знову зацвіли каштани (фото)

У Києві помітили чергову аномалію серед рослин. Так, на проспекті Відрадному зацвіли каштани, хоча це зазвичай відбувається в травні. Про цей факт повідомив киянин під ніком Dimir Last в групі "Мій Відрадний" у Facebook.

"Проспект Відрадний - знову цвіте каштан", - підписав фото він.

Фото: у Києві зацвів каштан в серпні (facebook.com)

У коментарях автор посту уточнив, що він бачив квітуче дерево на вулиці Чубаря, адже йому не повірили і задали питання. Також українці дивуються такій аномалії в місті і цікавляться, чому так відбувається.

А де саме це?

Це не новинка.

Ого, вперше таке бачу.

Він хворіє?



Скріншот коментарів (Facebook/Мій Відрадний)

Варто відзначити, що в Києві такий аномальний факт трапляється не вперше. Так, в минулому році квітучі каштани були помічені жителями столиці.

Вчені вважають, що причиною такого явища є те, що через спеку і браку вологи дерева скидають листя і знову набувають здатність цвісти. Дерева, які ростуть біля дороги, частіше схильні до такої аномалії, адже в таких місцях низька вологість і дуже висока загазованість.

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