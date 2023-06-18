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Весільний манікюр 2023: головні тренди для найважливішого дня (фото)

Який манікюр модний влітку 2023 (коллаж: Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Весільний манікюр має бути ретельно продуманий, як і весь образ нареченої. Найчастіше дівчата обирають стримані тони та класичний дизайн, але варіантів насправді значно більше.

Який манікюр очолює тренди у 2023 році - в матеріалі Styler далі.

Французький манікюр

Це найпопулярніший весільний манікюр, який вважається класикою. І не дивно - він вишуканий, елегантний і надзвичайно універсальний.

Ви можете вибрати класичний варіант з білим кінчиком, а можете трохи доповнити його і вибрати оздоблення ювелірного кольору - золотого або срібного.

Фото: nstagram.com/basecoatstories

Білий

Білий колір може мати багато граней - він може бути матовим, блискучим, атласним або перламутровим.

Головне - підібрати оздоблення до стилю вбрання. Для мінімалістичної сукні підійде так само мінімалістичний манікюр.

Фото: instagram.com/anamaria_nailtrainer

Золото

Якщо ваше весілля навесні чи влітку на природі, золоті нігті підійдуть ідеально!

Вони чудово відбивають світло і можуть прикрашати краще багатьох ювелірних виробів.

Фото: instagram.com/laurastarling_thenailgirl

Бежевий

Один із тих кольорів, які існують у незліченній кількості відтінків - найкраще підбирати його до кольору обличчя (теплий чи холодний тон).

Бежеві нігті також є ідеальним фоном для модних мереживних дизайнів цього сезону.

Фото: instagram.com/chicagoilluminatingcompany

Яскравий колір

Яскраві кольори протистоять усім делікатним кольорам і консервативним візерункам.

Поки що рідко зустрічаються у весільних дизайнах, але з кожним роком вони знаходять все більше прихильників. Найпопулярнішими є бордові, рожеві та червоні.

Фото: instagram.com/anamaria_nailtrainer

Авангард

Тим з вас, хто не любить нудьги і щодня обирає досить екстравагантний манікюр, не варто відмовлятися від нього навіть під час весілля.

Строкатий френч, та ще й з металом - дуже актуальний цього року.

Фото: instagram.com/merlin_nails

Пастель

Це ідеальне рішення для любительок романтичного стилю, яким не до вподоби френч чи рожеві відтінки.

Найпопулярнішим кольором є пастельно-рожевий, але підійдуть і всі коралові, персикові та бузкові покриття.

Фото: instagram.com/znana_stylistka

Раніше ми писали, що не можна робити перед весіллям і на ньому.

Також дізнайтеся, як місяць весілля впливає на щастя в шлюбі.

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